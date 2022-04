Llegó su hora

“Éste es mi tiempo”, declaró la boxeadora paseña Jennifer Han este jueves previo a su pelea de este sábado contra la californiana Mikaela Mayer, actual campeona unificada de peso junior ligero del OMB y de la FIB, y que pondrá en juego sus cinturones ante la fronteriza.

Esta pelea encabeza la función que la empresa Top Rank ha montado en ‘The Hangar’ en el OC Fair & Event Center de Costa Mesa, California.

“He estado en el boxeo por más de 20 años, he trabajado toda mi vida por este tipo de oportunidades. Cuando empecé a boxear no pensé que cosas como estas iban a suceder, no pensé que iba a encabezar una función en ESPN, esto es increíble” dijo ayer Han durante la conferencia de prensa.

“La novia de El Paso”, como también se le conoce, agregó que está muy agradecida con su equipo de trabajo porque buscaron este pleito y al mismo tiempo agradeció a Top Rank y a Mikaela por darle esta oportunidad.

Han insistió en la emoción que siente porque además de encabezar una función, la pelea será transmitida por televisión.

“Esto es grandioso, es decir, cuando empecé a boxear estábamos trabajando fuerte simplemente para que se nos pusiera en la televisión. Toda mi etapa como campeona nunca fui televisada y eso fue frustrante. Estoy muy emocionada porque finalmente estoy en televisión y así mostrar nuestro talento, que nosotras tenemos poder, tenemos velocidad, tenemos técnica, tenemos habilidades y lo merecemos”, dijo Han.

En septiembre del año pasado, la paseña fracasó en su intento de arrebatarle en una noche cuatro títulos mundiales a la británica invicta Katie Taylor, pero mencionó que en aquella ocasión no estuvo en su mejor momento después de que recientemente había dado a luz a su segundo hijo, pero ahora tuvo tiempo, está lista, está preparada y esta pelea es la oportunidad perfecta. “Este es mi tiempo”, concluyó Han.

Por otra parte, ayer también se anunció que Mikaela Mayer, olímpica en Río de Janeiro 2016 e invicta en 16 combates en el terreno profesional, firmó una extensión de contrato de varios años con Top Rank.