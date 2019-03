Llegó la hora de la verdad

Con una ligera diferencia en el peso, pero dentro de los parámetros permitidos, quedó amarrada la pelea entre el juarense Miguel ‘Mickey’ Román y el nicaragüense Ramiro Blanco, quienes encabezan la función de box que se llevará a cabo hoy a partir de las 18:00 horas en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

En la báscula el púgil fronterizo marcó 59 kilos cerrados, mientras que su rival registró 58 kilos con 100 gramos.

En el combate entre el mexicano y el de Nicaragua estará en juego el título Internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Como compromiso semifinal de la noche, la local Diana ‘La Bonita’ Fernández expone su Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo frente a la capitalina Kandy ‘La Rubia’ Sandoval.

En la báscula Diana registró 51.400 kilos, mientras que Kandy dio 51.800 kilogramos.

Diana, quien realizó un campamento de dos meses y medio en la capital mexicana, se dijo agradecida con las personas que hacen posible esta función.

“Siempre que estoy en Juárez es una gran motivación, me encanta pelear aquí y se me nota; tengo un compromiso duro frente a una peleadora con experiencia y le ha dado la sorpresa a algunas otras”, declaró Fernández.

A ocho rounds en peso superligero, el juarense Bryan ‘El Niño’ Flores (63.000 kg.) estará frente a Nery ‘Pantera’ Saguilán, de la Ciudad de México (63.800 Kg.).

“Mi única intención es la de colocarme de nuevo en las grandes peleas y por qué no, una revancha con ‘Mickey’, vengo con gran humildad y le pido una oportunidad, pues ya supe lo que es vivir de algo que no es mi pasión”, comentó Saguilán.

En una de las cuatro ‘Guerras Civiles’ que habrá en la velada, el fronterizo Darío ‘Macizo’ Ferman intercambia golpes con Juan Carlos “El Cuervo” Chavira, en pelea a seis rounds en peso welter.’

En otras combinaciones, Miguel Esparza de Ciudad Juárez choca contra Jaime ‘Albañil’ Vargas, a seis giros en peso superpluma.

El juarense Fabián Esparza enfrentará a Brandon Soriano, combate a seis rounds en peso welter.

Luis Hernández se verá las caras con Jorge Falcón, en compromiso a seis vueltas en peso pluma.