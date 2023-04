¡Llegó la hora!

El chihuahuense Fernando Padilla se medirá hoy sábado al estadounidense Julian Erosa, en Las Vegas, Nevada, como parte de la función UFC Fight Night 223 “Song vs Simon”.

Padilla, debutará en UFC hoy, luego de haber peregrinado por varias ligas de artes marciales mixtas.

Erosa, quien viene de una derrota por nocaut en el primer asalto ante Alex Cáceres en diciembre –lo que rompió su racha de tres victorias consecutivas–, habló este miércoles sobre la pelea que sostendrá con el chihuahuense.

“Sentí como que me robaron la pelea, fue como si me atrapara con un truco de magia. No fue como si me golpeara y me cansara y me golpeara de esa manera o me noqueara con un uno-dos”, dijo Erosa en Just Scrap Radio en BJPENN.com. “Pero fue una patada que salió de la nada y fue realmente bueno cubriendo la distancia y me sorprendió en la pelea. Lanzó una mano izquierda y sentí que él quedaba desprotegido y aun así pudo lanzar esa patada”.

Luego de la derrota por nocaut ante un oponente clasificado, Erosa regresará contra el recién llegado Padilla. Aunque eso puede ser una sorpresa para algunos, Erosa está dispuesto a pelear con cualquiera y está bastante familiarizado con él, ya que reveló que su entrenador solía ser el mentor de Padilla.

“No sé qué estaba exactamente pasando por mi mente al organizar esta pelea. Pero estaba dispuesto a tomarlo”, explicó Erosa. “Hay muchos tipos aterradores que podrían haberme dado, y no digo que Fernando no tenga la capacidad de vencerme en ningún sentido y que no da miedo, pero es un poco raro. Este es su debut; esta es mi pelea número 13 en UFC y también estuvo dos años sin trabajar. Pero creo que estilísticamente y en cuanto al tamaño, es bueno que los organizadores de peleas configuren esto. Será divertido para todos los que lo vean”.

Como a Julián Erosa le gusta el enfrentamiento de estilo, espera una pelea muy divertida contra Fernando Padilla. Erosa cree que será una pelea prolongada y confía en que terminará con Padilla en el tercer asalto.

“Le gusta pararse e intercambiar, y estoy en el mismo barco que él. Siento que la mayor parte de la pelea se llevará a cabo de pie y si puedo arrastrarlo al tercer asalto, puedo cansarlo y terminar con un TKO o KO en el tercero. Obviamente, su jiu-jitsu es bastante bueno, así que no voy a jugar con él ni jugar en su guardia... Realmente quiero una pelea total de 15 minutos. Es divertido y lo disfruto. Me encantaría tener una pelea larga y prolongada”, dijo Erosa.

Si Erosa obtiene la victoria por el nocaut que busca, a ‘Juicy J’ no le importa lo que sigue para él. En cambio, sólo quiere estar lo más activo posible y ganar la mayor cantidad de dinero posible mientras pelea en UFC.

“Sólo mantente ocupado. Estoy saludable, he tenido tanta suerte con las lesiones y poder mantenerme saludable. Sólo quiero pelear tanto como sea posible, realmente no me importa quién sea y quiero pelear en UFC”, concluyó Erosa.

Frente a frente…

Fernando Padilla Julian Erosa

15 diciembre 1996 31 julio 1989

26 Años 33 Años

Chihuahua, México Estados Unidos

1.90 Mts. 1.85 Mts.

75 Kgs. 65 Kilos

Team Oyama Xtreme Couture

14-4 MMA 28-11 MMA

0-0 UFC 5-2 UFC

En Las Vegas

UFC Fight Night 223

El apunte…

Fernando ‘El Valiente’ Padilla se unirá al ‘Pantera’ Yahir Rodríguez y Manuel ‘Loco’ Torres como los únicos chihuahuenses dentro de las grandes ligas de las artes marciales mixtas en jaula, la UFC (Ultimate Fighting Championship).