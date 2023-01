Llegan ‘Bravas’

Natalia Acuña, Andrea Sánchez y Miriam García, las nuevas jugadoras de las Bravas de Juárez para el Clausura 2023, dejaron en claro ayer durante su presentación oficial que vienen dispuestas a ayudar a que el equipo fronterizo sea protagonista y logre calificar a la liguilla de la Liga MX Femenil, porque, apuntó Andrea, “creo que estamos cansados también de que los regiomontanos siempre están arriba”.

De 28 años de edad, y oriunda de Ocotlán, Jalisco, Andrea Sánchez, dijo que decidió venir a las Bravas porque es un proyecto que crece y que le apuesta al futbol femenil.

“Juárez está apostando más por lo femenil, está invirtiéndole más al futbol femenil y es un buen proyecto. En lo personal cuando me lo plantearon la verdad me gustó mucho, me pareció que va a crecer esto, una como pionera pues ya está buscando algo más, el salto de calidad, y creo que Juárez es lo que está apostando también y lo que es también como relevante en mis ideales”, comentó Andrea.

La portera Natalia Sánchez, de 20 años de edad, reforzó las declaraciones de Andrea y agregó que cuando escucha Juárez se le viene a la mente un reteo.

“Un reto porque como dice Andrea, Juárez está creciendo, hoy en día no hay rival débil y pues nada, yo muy contenta de estar aquí, de venir a dejar mi granito de arena. Se me hace un equipo que tiene sus objetivos y sus metas muy claras”, declaró la jugadora nacida en la Ciudad de México.

“Para mí igual Juárez es un proyecto que tiene mucho crecimiento y que está apostando por el futbol femenil. Me queda claro que es un equipo que va a buscar estar arriba, no solo competir, y se ha visto con todos los avances que ha tenido en el ámbito femenil. No todos los equipos lamentablemente en la liga tienen el apoyo que está mostrando ahorita Juárez”, comentó por su parte Miriam García, de 24 años de edad y originaria de Guadalajara, Jalisco.

-¿Qué tan lejos de equipos líderes?

“En mi caso vengo de Chivas y Rayadas, y realmente no está lejos. Creo que es algo que se está emparejando, por lo mismo también están todos los equipos reforzándose porque ya creo que estamos cansados también de que los regiomontanos siempre están arriba y obviamente necesitamos competir y necesitamos estar ahí picando piedra para poder aparecer y sinceramente ya no hay tanto desnivel y creo que las estadísticas lo dicen, Juárez el torneo pasado dio varias sorpresitas”, respondió Andrea Sánchez

Luego de coincidir las tres que lo más difícil hasta ahora ha sido adaptarse al clima de Ciudad Juárez, hablaron de lo que cada una va a ofrecer durante su estancia con las Bravas.

“Siempre me he caracterizado por el coraje y la pasión que tengo por jugar. Soy una persona de carácter fuerte y eso lo vengo mostrando desde siempre, entonces creo que el esfuerzo, el compromiso y la dedicación, eso es lo que la afición va a ver de Andrea”, señaló la nueva defensa del FC Juárez Femenil.

“La primera cosa que se me vino a la mente al saber que venía a Juárez fue compromiso, yo creo que más allá de todo a nivel futbolístico, que puede pasar lo que sea, pues es compromiso, es responsabilidad y yo también sé que tengo un carácter fuerte y soy pionera de la liga”, dijo por su parte la portera Natalia Acuña.

“De mi parte creo que puedo aportar un poco en el área de experiencia, también soy pionera, tengo desde el principio en la liga, me ha tocado vivir finales, estar en equipos que me han aportado y mi ideal es transmitir también eso a mis compañeras. Siempre soy una jugadora que da todo en la cancha, independientemente de las circunstancias y que se compromete mucho con los proyectos en los que está”, compartió Miriam García, quien tiene experiencia en selección nacional.