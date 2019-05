Llega ‘Míchel’ con responsabilidad

Ciudad de México.- Miguel González ‘Míchel’ llegó a tomar las riendas de Pumas con la misma responsabilidad con la que representó la camiseta merengue hace 37 años.

El nuevo técnico de Pumas llegó ayer a la capital para preparar a su equipo para el Apertura 2019 y el nuevo reto que tiene en el futbol mexicano.

“Para mí la responsabilidad existe desde el primer momento que me hice futbolista a los 16 años, si no tengo la responsabilidad, no tengo vocación, no tengo ilusión y no es el caso. Uno sabe y por eso acepta la posibilidad de estar aquí, es un reto y a estar a la altura de este club”, señaló el estratega en el aeropuerto.

El exfutbolista del Real Madrid, que pasó por el Celaya en la temporada 1996-97 destacó el nivel de la Liga MX y lo que conlleva sentarse en el timón auriazul.

“Es una aventura, es un reto. Es un muy buen campeonato, yo jugué aquí y no ha cambiado ese sentimiento. Estuve un año pero recuerdo lo competitivo que es, el torneo corto que es muy intenso.

“El primer objetivo con Pumas es competir y competir bien. Cada vez que juguemos con la playera de Pumas saber que hay gente detrás y saber que no sólo es una competición deportiva, sino que tiene que ver más”, señaló.

Horas antes de su llegada, el preparador físico del club Daniel Ipata se hizo un paso al costado a pesar de que Jesús Ramírez, el presidente deportivo del club, lo había ratificado la semana pasada.