Llega Federer a 100 títulos

Dubai, Emiratos Árabes Unidos.- Añada el centenar de títulos a la asombrosa lista de logros de Roger Federer en el tenis.

El ganador de 20 torneos de Grand Slam se convirtió ayer en el segundo tenista masculino con 100 cetros del circuito en la era profesional, con una victoria de 6-4, 6-4 sobre Stefanos Tsitsipas en la final del torneo de Dubai.

El suizo se sumó a Jimmy Connors en el centenar de trofeos en el tour. Connors cerró su carrera con 109 títulos.

“Bienvenido al club de Triples Dígitos en torneos ganados”, dijo Connors en un mensaje en Twitter para Federer. “Me he sentido un poco solo. ¡Me alegra tener compañía!”.

Al vencer a un jugador con casi la mitad de su edad, Federer, de 37 años, continuó su récord de al menos un título en cada temporada desde su primero en el 2001 en Milán –cuando tenía 19 años.

Ocho de esos títulos han sido en Dubai.

“Ha sido una travesía larga y maravillosa. He disfrutado cada instante”, dijo Federer. “Ha sido duro, pero el sacrificio ha valido la pena y veremos cuánto me queda en el tanque”.

“Es absolutamente un sueño hecho realidad”, agregó.

Además de su récord de trofeos de Grand Slam, que incluye ocho victorias en Wimbledon, Federer ha ganado seis títulos de la Copa Masters de la ATP y encabezado las clasificaciones por un récord de 310 semanas –237 consecutivas.

En un duelo generacional, Federer se desquitó en algo por su derrota ante Tsitsipas, de 20 años, en los octavos de final del Abierto de Australia en enero.

Federer rompió el servicio de Tsitsipas en el primer game y ganó el primer set con su cuarto punto para set.

El segundo parcial fue más parejo, pero Tsitsipas cometió el primer error serio, estrellando una pelota fácil en la red para perder el servicio para 5-4. Federer retuvo su saque y alcanzó a Connors.