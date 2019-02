Llega Fabián al Filadelfia Union

Se dice que quien vive el presente es la persona más feliz, porque no está atormentada por su pasado ni preocupada por el futuro. Ese parece ser el caso del mexicano Marco Fabián, quien dejó atrás la experiencia de jugar en Europa para vivir un nuevo presente en el futbol estadounidense.

Luego de pasar tres años con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, Fabián fue anunciado ayer como nuevo elemento del Filadelfia Union.

“Estoy muy contento con este cambio, por estar aquí donde el recibimiento ha sido fantástico”, dijo Fabián en una entrevista para The Associated Press. “Es un equipo que me está mostrando la confianza y eso me tiene con todas las ganas de poner al equipo en lo más alto”.

El Filadelfia Union, fundado hace casi 11 años, ha avanzado a la postemporada de la MLS apenas tres veces en su historia y su mejor resultado fueron unas semifinales de Conferencia en 2011.

Sus dirigentes esperan que la llegada de Fabián pueda marcar diferencia.

“Hemos estado buscando a Marco como un volante creativo y estamos felices de completar el acuerdo para traerlo a Filadelfia”, afirmó Ernst Tanner, director deportivo del equipo. “Marco es un auténtico profesional, un auténtico 10 dentro del campo y creemos que encaja bien en nuestro sistema”.