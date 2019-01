Llega el 'Indomable'

El delantero brasileño Rafael Ramazotti fue presentado anoche como el refuerzo de lujo de los Bravos FC de Juárez, equipo al que buscará aportar la experiencia adquirida en su paso por seis países diferentes.

Ramazotti, de 30 años de edad, un auténtico trotamundos, viene del futbol de Malasia, pero además ha jugado en el futbol de Suiza, Japón, Portugal, Brunei y desde luego su país natal, Brasil.

Tras un viaje de 30 horas, y acompañado de su esposa Graciela y su hija Anabela de 4 meses de nacida, Ramazotti dijo que cuando lo contactaron fueron muy atentos y cariñosos con él y su familia y eso pesó mucho al momento de tomar la decisión de venir a jugar a Ciudad Juárez.

“Primeramente todos cuando me contactaron siempre fueron muy atentos, muy cariñosos conmigo y con mi familia y eso para mí es más importante porque además de la cuestión deportiva también me preocupo por cómo voy a estar y estar feliz”.

El delantero agregó que tuvo ofertas de otros lugares, incluso más atractivas en lo económico, sin embargo, el trato recibido fue determinante para él.

“Existían ofertas más atractivas financieramente, pero me tocaron el corazón. Muchas veces yo creo que el dinero no es lo más importante, más importante es estar feliz, estar en un lugar a gusto, con un ambiente a gusto y eso es lo que he encontrado aquí”, apuntó.

El oriundo de Sao Caetano do Sul, Brasil, mencionó que la decisión de venir la tenía tomada prácticamente desde que iniciaron las pláticas entre la directiva y él.

“Cuando Álvaro Navarro me contactó, y —Gabriel— Caballero, todo se transformó y todo fue mucho más fácil de resolver. La decisión la tenía tomada desde hace unos quince días, gracias a Dios llegamos a un final feliz, a un final positivo y estamos aquí juntos, ahora soy un Bravo”, dijo.

— ¿Desde cuándo empezaron a hablar contigo?

“Unas dos semanas, se extendió un poco, el presidente me hablaba preocupado porque era hasta el día 30, pero aquí están los resultados, estamos juntos, yo trabajé bastante, ellos trabajaron bastante, fue un esfuerzo de todos lados y ahora estoy aquí feliz vistiendo la camisa de los Bravos, con un orgullo inmenso, un orgullo tremendo”, apuntó.

— ¿Qué sabes en general del futbol mexicano?

“El futbol mexicano siempre ha tenido muchos jugadores brasileños, una liga muy exigente, no es preciso hablar mucho de eso, no es nada diferente a Brasil, es una liga muy fuerte, tanto que tiene muchos brasileños, siempre han recibido a muchos brasileños y yo estoy aquí para mi primera experiencia y espero que sea una experiencia de éxito para todos nosotros”.