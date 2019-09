Llega con plata al cuello

Una auténtica fiesta tricolor a tono con el mes patrio fue la que recibió al artemarcialista juarense Francisco Pedroza en el aeropuerto de la ciudad, luego de que se colgara la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos ‘Lima 2019’.

Al son de ‘Viva México’ y ‘Cielito Lindo’ con mariachi, el atleta fronterizo fue envuelto en abrazos de sus familiares, amigos y alumnos, quienes aguardaban con pancartas de apoyo y de felicitaciones para el taekwondoín, además de portar banderas y playeras tricolores.

“Estoy muy motivado para seguir mi camino hacia Tokio, sabía que estos juegos eran fundamentales para aspirar a la clasificación”, fueron las primeras palabras de Pedroza.

Al borde de las lágrimas, el deportista juarense dijo que no se esperaba este recibimiento por parte de sus seres queridos. Además comentó que tendrá un breve receso para disfrutar de su familia.

“Vamos a descansar tres semanas, luego regresamos al Cepamex (Centro Paralímpico de México) y al parecer en octubre vamos al Abierto Europeo para seguir buscando puntos en el ranking mundial”, dijo el medallista parapanamericano.

El artemarcialista de 40 años enfrentó en la final al clasificado número uno del ranking mundial, al estadounidense Evan Medell, y a pesar de la derrota aseguró estar contento por obtener este resultado frente al mejor atleta del mundo de esta disciplina.

“Ya tenemos un pique, llevamos tres encuentros (contra Medell), él me va ganando dos, solamente le he podido ganar una vez, pero me siento contento porque fue una pelea cerrada, estuvo buena”, indicó.

Para Francisco ésta fue una experiencia inolvidable y es uno de los logros más importantes de su carrera como atleta en el parataekwondo.

“Detrás de los Juegos Paralímpicos, en el deporte, lo más grande son los Juegos Panamericanos. Una experiencia muy bonita, desde que nos abanderó el presidente de la República”, expresó.

La prioridad para Pedroza Luna es asistir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, por eso trata de sumar la máxima cantidad de puntos posibles en cada competencia internacional, ya que esto influye y otorga un pase directo para los tres atletas mejores ubicados. “Lo importante es seguir escalando lugares para el clasificatorio, que es en marzo y es el que nos da el pase para Juegos Paralímpicos”, externó.