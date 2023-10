Llega bronce impulsor

El chihuahuense Andrés Olivas finalizó ayer tercero en los 20 kilómetros de marcha, por lo que se colgó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Olivas Núñez registró un tiempo de 1:19.56, su segundo mejor registro de este año, después del 1:19:55 horas conseguido en Budapest, dentro de los Campeonatos Mundiales de Atletismo.

La de Andrés es marca olímpica, aunque ya la había conseguido precisamente en Budapest. Aun así, es otro paso para asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El ecuatoriano David Hurtado fue oro con 1:19:20 y el brasileño Caio Bonfim plata con 1:19:24.

“Fue una competencia dura, complicada. Aquí en América es una prueba muy fuerte y salí a competir, yo quería una medalla, desde el principio dije que del color que fuera y gracias a Dios se dio el objetivo y eso me tiene muy contento, esta competencia era contra mí”, comentó Olivas.

“Es buen sabor para mí porque necesitaba este resultado, este crecimiento como atleta y ver que voy avanzando, que el trabajo está funcionando y que todo lo que estoy haciendo lo hago a conciencia, aunque busco mejorar la marca rumbo a Juegos Olímpicos, tengo que cuidarla, seguir, quiero luchar y estar ahí al 100”, comentó.

En la rama femenil la prueba se vio afectada al no ser trazada de manera correcta, ya que el circuito tenía una distancia de alrededor de 18 kilómetros, por lo que los tiempos de llegada de las atletas fueron anulados, dejándolas sin posibilidad de dar la marca olímpica a París 2024.

La chihuahuense Alegna González se retiró de la competencia cerca del kilómetro 16, pues indicó que no pudo adaptarse a las condiciones frías de la capital chilena.

“Casi siempre doy buenos resultados, ahora me tocó el otro lado, me tuve que retirar de la prueba, no me adapté este día, el clima me afectó bastante y me siento triste; nunca me acomodé al frío y la poca lluvia que cayó, por más que intenté soltar mi cuerpo no se me dio, siempre lucho hasta el final, pero no me centraré en este resultado porque sé que puedo dar mucho más y tengo un objetivo muy claro el próximo año, que son los Juegos Olímpicos”, afirmó.

En el futbol, el chihuahuense Bryan González fue titular y vio acción por poco más de 60 minutos, en la victoria de México 1-0 sobre Uruguay, partido que se definió con autogol de Alan Valdivia.

El chihuahuense Érick Hernández vio actividad en la derrota de México 5-0 frente a Chile, en el hockey sobre pasto.

Este lunes inicia el voleibol varonil. El opuesto de los Vaqueros de la Universidad Regional del Norte, Luis David Hernández, verá acción con la Selección en su partido ante Cuba.

Conózcalo

Andrés Eduardo Olivas Núñez

Edad: 25 años

Estatura: 1.75 m

Peso: 64 kg

Nacido en: Chihuahua, Chih.

Para hoy:

10:30 horas Luis David Hernández Voleibol varonil

Así lo dijo

“Yo quería una medalla, desde el principio dije que del color que fuera y gracias a Dios se dio el objetivo y eso me tiene muy contento, esta competencia era contra mí”