Llega al rescate

Madrid— Eufórico, Héctor Herrera festejó junto a un banderín de córner. Acto seguido, corrió hacia el banquillo, donde continuó la celebración con los suplentes del Atlético de Madrid.

El volante mexicano debutó ayer con un gol de último minuto que dio a los rojiblancos el empate 2-2 ante la Juventus en la Liga de Campeones.

Contratado por el conjunto colchonero para esta temporada tras la expiración de su convenio con el Porto, Herrera no había tenido un solo minuto de acción en los cuatro partidos del Atleti durante esta campaña.

Aunque Cristiano Ronaldo no consiguió remecer las redes en su regreso a Madrid, el club italiano pudo adelantarse 2-0 mediantes los goles del colombiano Juan Guillermo Cuadrado y Blaise Matuidi en la segunda mitad.

Pero el Atlético no se rindió. Sefan Savic acortó distancia a los 70 y Herrera, tras salir de la banca, decretó la igualdad con un cabezazo en la agonía, tras un centro de Kieran Trippier.

“Espero que no lo haya defraudado (a Simeone)... que sepa que puede contar conmigo... No es fácil, uno siempre quiere tener minutos y ser protagonista, pero es parte del juego”, opinó Herrera. “Uno tiene que trabajar y aprovechar la oportunidad que tiene. Viniendo de ser capitán de un equipo tan importante como el Porto y jugando siempre es difícil, pero sabía que no iba a ser fácil. Me gustan los retos y cuanto más difícil mejor, por eso decidí venir aquí”.





Di María castiga a los merengues

Angel Di María castigó a su club anterior con un doblete y el París Saint-Germain no echó de menos a sus dos grandes figuras al vapulear el miércoles 3-0 al Real Madrid en la Liga de Campeones, apoderándose de la punta del Grupo A con una notable exhibición.

Di María abrió el marcador a los 14 minutos con un disparo que el delantero argentino incrustó pegado al primer palo que cubría Thibaut Courtois, para su 25to gol en 100 partidos europeos.

Di María aumentó la diferencia a los 33 minutos, cuando definió con un zurdazo desde fuera del área. El lateral derecho Thomas Meunier firmó el tercero del PSG en los descuentos del segundo tiempo.





Otros resultados

En el otro duelo de la llave, Brujas y Galatasaray empataron 0-0.

También el Manchester City y el Bayern Múnich se estrenaron con sendas goleadas de 3-0.

Los ingleses lograron la suya de visita ante el Shakhtar Donetsk, mientras que los alemanes despacharon al Estrella Roja de Serbia.

El City fue el único conjunto inglés que pudo ganar en la primera fecha, luego que Chelsea y el actual campeón Liverpool perdieron, mientras que Tottenham empató. Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan y el delantero brasileño Gabriel Jesús anotaron los goles del equipo de Pep Guardiola.

Lokomotiv Moscú quedó al frente del Grupo D tras sacar una victoria 2-1 en su visita al Bayer Leverkusen. Grzegorz Krychowiak y Dimitri Barinov firmaron los goles de los rusos en la primera parte. Los alemanes empataron transitoriamente con un autogol de Benedikt Howedes al desviar un remate del volante chileno Charles Aránguiz.

Tottenham dejó escapar la ventaja de dos goles y debió conformarse con un empate 2-2 en su visita al Olympiakos griego en el Grupo B, en el que Bayern Múnich quedó como líder.

Luego que Harry Kane y Lucas Moura pusieron en ventaja a los finalistas de la pasada edición, Daniel Podence descontó en los descuentos del primer tiempo y Mathieu Valbuena facturó un penal para asegurar la repartición de puntos.

Un cabezazo de Kingsley Coman puso en ventaja al Bayern a los 34 minutos y el club bávaro lo sentenció en el tramo final mediante Robert Lewandowski y Thomas Mueller.