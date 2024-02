Llega a reforzar

Los Bravos del FC Juárez dieron a conocer ayer la llegada del volante ofensivo mexicano Jairo Torres, proveniente del Chicago Fire, como refuerzo para el Clausura 2024. Torres, de 23 años de edad y oriundo de Guadalajara, fue bicampeón con Atlas y ha sido seleccionado nacional.

También este miércoles, la escuadra juarense anunció que el portero Ramón Pasquel fue cedido a préstamo al club hermano El Paso Locomotive.

Jairo ha sido convocado a las selecciones mexicanas Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Además, en el 2019 debutó con la selección mayor en un encuentro ante Trinidad y Tobago.

Después de dos años en la MLS, el pasado 9 de febrero el Chicago Fire anunció que había llegado a un acuerdo con Torres para rescindir el contrato de jugador tapatío.

“Después de muchas discusiones con Jairo y el cuerpo técnico, todos estuvimos de acuerdo en que esta era la mejor decisión para el jugador y el club en este momento”, declaró en aquella ocasión Georg Heitz, director deportivo del Chicago Fire FC. “Me gustaría agradecer a Jairo por sus contribuciones al Chicago Fire y desearle todo lo mejor para el futuro.”

Torres había sido adquirido por el Chicago Fire como Jugador Franquicia Joven el 19 de febrero del 2022 por medio de una transferencia con los Rojinegros del Atlas.

Antes de llegar a Chicago, Torres jugo 119 partidos para los Zorros del Atlas en todo tipo de competencias y colaboró para que en el 2021 conquistaran su primer título de Liga después de 70 años de sequía.

Ahora, el jugador de 1.70 m de estatura, regresa a la Liga MX con los Bravos, y con la misión de poner más que un grano de arena para que el equipo juarense salga del último lugar de la tabla general.

Pasquel a Locomotive

El Paso Locomotive FC anunció ayer que el portero Ramón Pasquel se unirá cedido por el club hermano de la Liga MX, FC Juárez, de cara a la temporada 2024 del Campeonato de la USL.

“Estamos felices de traer a Ramón cedido por el FC Juárez”, dijo el entrenador de Locomotive, Brian Clarhaut.

“Es un portero con mucha experiencia en México, que es un taponador fantástico y es bueno con el balón en los pies. Esperamos ayudar en su desarrollo como parte de nuestra asociación con los Bravos bajo MountainStar Sports Group y creemos que Ramón desempeñará un papel importante en nuestra campaña de 2024”, agregó Clarhaut.

“Agradezco al equipo por la recepción que me han brindado y estoy muy feliz por este próximo desafío en mi carrera con un gran equipo”, dijo Pasquel. “Vengo a crecer como portero y ayudar al equipo a ganar un campeonato”.