Llaman a Cota al Tri de último minuto

Agencia Reforma

Cancún– Rodolfo Cota, portero del León, ha sido llamado de último minuto a la Selección Mexicana.

No formaba parte de los cuatro porteros convocados: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Pumas), Hugo González (Rayados) y Jonathan Orozco (Xolos).

La Dirección de Selecciones Nacionales no aclaró si la reciente alta se debe a una baja, pero llama la atención que la noticia se presenta justo después de que Tijuana, donde milita Orozco, anunciara 30 positivos de Covid-19, 14 de los cuales son jugadores.

“La Dirección General Deportiva informa que Rodolfo Cota, jugador del Club León, es convocado por Gerardo Martino a la Selección Nacional de México, para el microciclo del 19 al 23 de septiembre”.

“El portero se incorporará a la concentración una vez termine su participación con su club en la Jornada 11”, informó la FMF en un comunicado.

¿Funes Mori al Tri?

El delantero de Rayados Rogelio Funes Mori podría convertirse en seleccionado nacional mexicano si así lo desea todavía.

La FIFA, órgano rector del futbol a nivel mundial, aprobó ayer una modificación en su normativa sobre las reglas de elegibilidad de los futbolistas para competir por una segunda selección.

El ajuste permitirá que un jugador participe en dos selecciones bajo ciertas circunstancias, entre ellas que haya participado en no más de tres partidos con su selección actual en partidos internacionales A, que hayan transcurrido más de tres años desde su último partido internacional A o que jamás haya participado en un partido de Fase Final de un Mundial o Copa América.

Funes Mori participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2011 con Argentina, pero la modificación ya le permite representar a México.

Sin embargo, el jugador, quien tiene un hijo mexicano, aún no culmina su proceso de naturalización.

El año pasado el ‘Mellizo’ no ocultó su deseo de ser llamado por Gerardo Martino y ha manifestado que le encantaría jugar con el Tri.

“A mí me encantaría, estoy agradecido con el país, con la gente mexicana que me sigue y que me trata con cariño. Me encantaría”, reveló en una entrevista anterior.

“He hablado con el club para que me puedan ya naturalizar y faltan otros detalles para ya ser naturalizado, los años los tengo, la verdad que si hay una oportunidad me encantaría”. (Con información de Fernando Vanegas / Agencia Reforma)