Llamado tapatío

Marco Tapia / El Diario

En el momento menos pensado y cuando se prepara física y mentalmente para jugar en el Campeonato Estatal de Beisbol, el paseño Yair Gurrola recibió una llamada desde tierras tapatías para invitarlo a probarse en la pretemporada de los Mariachis de Guadalajara, equipo de expansión en la Liga Mexicana al que se unirá este fin de semana.

Gurrola vio acción recientemente con los Brujos en los playoffs del Torneo Regional, incluidos los dos primeros juegos de la serie final, donde enfrentó a los Búhos de Ahumada, novena con la que juega su hermano Jaime.

“Yo la verdad estaba preparado para jugar aquí el Estatal y no me lo esperaba, pero así son las cosas. Gracias a Dios me dieron la oportunidad de mostrar lo que tengo y pues me he preparado muy bien y a ver cómo se dan las cosas”, comentó Yair en relación con la participación que tendrá con los Mariachis.

El jardinero derecho de 25 años de edad es oriundo de El Paso y buscará ganarse un lugar en el roster de la nueva escuadra beisbolera y defender sus colores en la temporada 2021 del beisbol mexicano de verano. De lograrlo, sería su primera vez en esta liga.

“He jugado nada más Liga del Norte, pero si me dan la oportunidad sería la primera vez jugar Liga Mexicana”.

-¿Cómo te sientes con esta oportunidad?

“Muy bien, muy orgulloso de llegar a esta meta que siempre he querido, y pues primero tengo que demostrar ahí y seguir adelante, no parar”.

De familia beisbolera, desde niño Yair veía jugar a su papá y creció con la ilusión de ser como él. Así, desde los tres años pisó los campos de las ligas infantiles de Juárez y después también lo hizo en las categorías juveniles, antes de jugar a nivel colegial en los Estados Unidos.

“Empecé a jugar porque toda la familia lo juega, mi papá fue el primero que empezó a jugar y lo vi de chiquito y siempre quise jugar como él. Desde los tres, cuatro años, empecé aquí en las ligas de Satélite, Niños Héroes y Villahermosa y también me dieron la oportunidad de jugar aquí de novato y es cuando agarré toda la experiencia que necesitaba para ir al colegio y de ahí drafteado, y aquí vengo de vuelta y pues me ha dado muchas cosas el beisbol, gracias a Dios”.

En territorio estadounidense, Yair jugó dos años para el Middland Junior College y su último año como universitario estuvo en North Florida.

-¿Qué diferencia ves entre el beisbol que jugaste en Estados Unidos y el que juegas aquí?

“El nivel… yo veo que en los Estados Unidos mucha gente tira más velocidad, corren las bases más rápido, pero aquí de verdad juegan la pelota más apasionados, cuenta más, pero en donde sea va a ser lo mismo, se trata de lo mismo”.

-¿Cuáles son tus fortalezas como jugador?

“Yo creo que hago un poquito de todo muy bien, creo que tengo la velocidad, el poder, el contacto, el brazo y eso es en lo que me enfoco mucho en toda la pretemporada, de mejorar en todo, no nada más en el bateo, en la defensa; en todo quiero mejorar y todavía mucho más”.