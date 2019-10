Littrell destaca juego físico de UTEP

A pesar de que los Mineros de UTEP tienen una racha de seis derrotas consecutivas, el entrenador en jefe de North Texas, Seth Littrell, considera que para los Mean Green será un gran reto enfrentarlos este sábado en la semana 10 del futbol americano colegial.

Los picapiedra perdieron el sábado pasado con LA Tech 42-21, mientras que los Mean Green sufrieron una dolorosa derrota con Charlotte, 39-38, en los últimos segundos del partido.

Littrell considera a los Mineros como un equipo físico, que juega extremadamente fuerte.

“Sé que el coach Dana Dimel hace un gran trabajo. Está en su segundo año tratando de hacer que ése programa funcione. La intensidad se ve en el video y los chicos están jugando extremadamente fuerte. Son físicos en las tres fases. Siempre ha sido un gran reto. Nosotros y UTEP, hemos tenidos partidos reñidos desde que yo estoy aquí. Tenemos que prepararnos de la manera correcta y cuando lo hagamos, tenemos que salir y hacer las jugadas”, señaló Littrell ayer durante su conferencia semanal.

En relación al juego terrestre de los Mineros, que encabezan el corredor Treyvon Hughes y el mariscal de campo Kai Locksley, Littrell dijo que “el corredor es muy físico y ellos son realmente buenos en la parte frontal y utilizarán al mariscal de campo en las corridas. Fuera de eso, lanzarán pases en play-action, así es que ellos generan retos”, indicó.

Sobre la derrota de últimos segundos que sufrieron en Charlotte, Littrell dijo que es algo de lo que se tienen que levantar, pues fue un trago muy amargo.

“Nunca es fácil cuando las cosas no te salen bien. Como en cada semana, tienes que venir y corregir esos errores el domingo. Algunas veces, es duro y no es fácil mirarte al espejo y saber que hiciste algunos errores, pero tienes que ser valiente y ser dueño de ti mismo y tienes que esforzarte aún más para que te arregles y corrijas y salgas y tengas una gran actitud y practiques lo más duro que puedas y mejores”, finalizó.