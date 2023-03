¡Listos para rodar!

Un grupo de ciclistas juarenses viajan hoy a Monterrey, Nuevo León, para participar en la etapa Macro Regional de la Zona A de los Juegos Nacionales Conade. En esta fase también verán acción los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se competirá en las categorías Juvenil A, B y C, así como Sub-23, y los ciclistas pelearán por los boletos para el Nacional, que está programado para el mes de mayo en Aguascalientes.

Hoy a las 5:00 pm, vía terrestre sale el primer grupo de ciclistas juarenses, conformado por los competidores de pista, y el próximo martes viajarán los que van a competir en ruta, contrarreloj y montaña.

El entrenador Óscar Chávez considera que tienen buenas posibilidades de clasificar varios ciclistas a los Juegos Conade, ya que han tenido una preparación muy fuerte en lo que va del año.

“Muy duro, nos hemos estado preparando muy fuerte desde que fue el Estatal en enero, se siguió la preparación a pesar del frío porque hubo días de mucho frío y de mucho aire, aquí en esta ciudad con el aire y el frío no sabemos, pero aun así le hemos estado dando y yo tengo bastantes buenas esperanzas de que sí lograremos muy buenos lugares para el Nacional”, dijo Chávez.

Camila Salas, quien competirá en pista y ruta, 13-14 años, dijo sentirse muy preparada, además de ya contar con experiencia en justas nacionales.

“Siento algo de nervios, es normal”, señaló la ciclista fronteriza, y para controlarlos a veces hace meditaciones.

Jessica Luque, de 15 años de edad, confesó que ella también se siente un poco nerviosa, pero a través de respiración y relajación logra controlar los nervios.

Luque, quien competirá en ruta, categoría Juvenil B, entrena en este deporte desde los ocho años.

“Me llamó la atención porque mi papá y mi hermana practicaban y pues decidí también yo practicar”, comentó Jessica, quien sueña con ser un día campeona mundial de ciclismo.

Nerviosa y emocionada para competir en pista, Juvenil A, dijo estar Yaretzi Aguirre, que a los 14 años de edad ya tiene ocho en este deporte.

–¿Qué es lo que más te gusta del ciclismo?

“Los recuerdos que te quedan de las competencias y los amigos que haces”.

Por su parte, Santiago Pérez, de 14 años, señaló que él va a competir en ruta, carrera por puntos, persecución individual y por equipos.

“Va a estar bastante pesado, la categoría B es una de las más grandes en los Conade, las pruebas están bastante pesadas para los de juvenil B menor”.

Santiago dijo que la velocidad fue lo que lo adentró en este deporte, al que poco a poco le agarró más y más cariño y sueña con poner en alto la bandera de México en el Tour de Francia.

Finalmente, Iván Amézaga, de 16 años y competidor de pista en Juvenil C, dijo estar preparado y listo para hacer todo lo posible por ganar en Monterrey.

“Lo practico desde hace siete años y ha sido un hobby que se me hizo mucha costumbre y me gustó mucho. Me gusta la competitividad de la gente y tener que echarle coco a las cosas para poder hacer lo mejor”.

Selección Chihuahua 2023

Macro Regional, Monterrey, Nuevo León

Nombre Categoría Pruebas

Iván Amezaga Rangel C Pista 1 km, sratch, velocidad, CRI

Luis Monserrat Carrera Ruiz B Pista scratch, puntos, persecución x equipos, CRI

Yaretzi Aguirre Ávila A Pista 1500

Santiago Pérez Pérez B Pista puntos, persecución ind., persecución x equipo, ruta

José Alejandro Valles Madrigal B Pista, persecución x equipo, ruta

Dulce Eunice Segura Fraire C Ruta

Diego Carmona Álvarez B Pista velocidad

Gibrán Antonio Yáñez Juárez Sub 23 Pista velocidad, 1 km, eliminación, velocidad x equipos

Alana Siomara Hinojosa A Pista 250

Eliam Roberto Antillón Gutiérrez A Pista 1500, 250, ruta

Emiliano Guerra Santos Sub 23 Pista 1 km, velocidad, velocidad x equipos, ruta, CRI

Juan Luis Salazar Ramírez Sub 23 XCO

Johana Luque Díaz Sub 23 Ruta, CRI, XCO

Jessica Luque Díaz B Ruta

Minerva Bustamante Gómez C Pista 500, velocidad, keirin, persecución, XCO

Camila Salas González A Pista 1500, 250, ruta

Maximiliano González Salas B Pista Velocidad, 500

Julio César Ibarra Luna A Pista 1500, 250, XCO

Javier Isaac Velador Moreno Sub 23 Pista, persecución, ruta, CRI