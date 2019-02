Listos para reanudar la batalla en la cancha

Protagonista de un torneo en el que el fogueo de sus jugadores resulta primordial, el equipo Bravos ya está listo para enfrentar la continuación de la temporada 2018-2019 de la Tercera División.

Por tener categoría de filial, sin derecho a ascender, el conjunto juarense que comanda Tomás Campos ha hecho de esta división la catapulta para que varios de sus jugadores puedan ser parte del primer equipo, sobre todo en lo que a la actividad de Copa se refiere.

Armando Franco es uno de los jóvenes futbolistas que en esta campaña debutaron en el torneo copero.

El atacante juarense ha sido titular en los tres juegos que Bravos ha sostenido en el Clausura de la Copa MX.

“En lo particular me he preparado mucho para poder ser tomado en cuenta con el primer equipo, pero ha sido el trabajo con el grupo de tercera el que me ha ayudado para mejorar y estar en ese nivel”, comentó Franco Palma.

Con respecto a la amplitud de jornadas, que dio como resultado que la temporada se adelante para este sábado, el delantero lo consideró algo positivo para los objetivos del grupo.

“Es bueno tener más juegos y más fogueo, ya que la competencia en la siguiente instancia es muy fuerte porque enfrentamos a equipos filiales de gran tradición”, señaló.

Marco Antonio Canales, portero del equipo, quien ya ha estado en la banca en dos juegos de Bravos en Copa MX (contra Tijuana y Tampico Madero), espera que la competencia interna siga siendo el plus en el grupo.

“La exigencia es mucha, porque al final de cuentas el objetivo de cada uno de nosotros es quedar en el primer equipo, al no tener derecho a ascenso las metas colectivas y particulares son otras”, dijo el arquero de 17 años.

Bravos, primer lugar del Grupo 13, recibe este sábado, a partir de las 11:00 horas, a Cobras Premier, el sotanero del pelotón, en el inicio de la segunda vuelta de la Tercera División.