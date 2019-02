Listos para la partida

Con la misión de calificar a cinco integrantes a la fase regional, el equipo de ajedrez de la UACJ viajará hoy a Chihuahua para tomar parte en la Universiada Estatal que tendrá como sede la Universidad La Salle.

“Partimos a la Universiada Estatal, tenemos en los pronósticos aproximadamente cinco clasificados, sabemos que es un pronóstico ambicioso tomando en cuenta que las demás universidades están trabajando muy fuerte, pero estamos proyectando entre dos y tres clasificados en ambas ramas”, dijo Ángel Escareño, entrenador del club de ajedrez.

“Llevamos algunos jugadores con experiencia, pero también llevamos jugadores nuevos que van en busca del fogueo y en una de esas y puede que también nos respondan”, agregó.



-¿Cómo ha sido la preparación para este evento?

“La preparación es tanto física como psicológica, se trabajó mucho en torneos de preparación, le apostamos al ajedrez rápido también, se estuvieron viendo las tres fases del juego, vino un maestro internacional a impartir unos cursos antes de vacaciones, entonces esperemos que hayan asimilado todos los consejos que les dio el maestro y que pongan en alto el nombre de Ciudad Juárez”.

Carlos Martínez, el jugador de más experiencia del equipo y quien se encuentra en el internado en la carrera de Medicina, confió en que tendrán una buena participación en la competencia.

“En ediciones anteriores hemos tenido buena clasificación, el año pasado me parece que al regional pasamos cuatro, el antepasado pasamos seis al regional, entonces hemos tenido buen desempeño considerando que son diez los lugares clasificatorios entre hombres y mujeres.”



-¿Cómo te sientes para

esta nueva competencia?

“Pues bien, este año me siento preparado, el año pasado estuvimos cerca de sacar medalla en el nacional, este año esperemos ya se logre el objetivo, ya van tres años consecutivos que estamos muy cerquita, esperemos ya concretar.”



-¿Cómo ha sido tu

preparación?

“Este último año ha sido un poquito más difícil porque ya no he tenido tanto tiempo propio por lo que se conoce como internado, por la carrera, pero empecé haciendo ejercicio, he estado viendo partidas, resolviendo problemas, básicamente jugando cualquier torneo que se pueda”, finalizó.