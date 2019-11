Listos para el combate

El púgil juarense Alan ‘Cachorro’ Solís buscará esta noche su noveno triunfo en el boxeo profesional cuando enfrente al originario de Cintalapa, Chiapas, Aramis Solís.

La función denominada ‘Battle in the Ring’, que presenta la empresa World Championship Fights, y con la que hace su debut, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Anitas.

Ayer en la ceremonia de pesaje oficial los protagonistas de la velada boxística no tuvieron dificultades para cumplir con la báscula.

En pelea pactada a 10 rounds, en la división de los pluma, Solís alcanzó un peso de 56 kilos con 600 gramos, mientras que su rival registró 57.300 kilogramos.

“La verdad que sí fue un poquito de nervios antes de subir a la báscula, pero todo salió bien ya que se ha trabajado intensamente para cumplir en cada uno de los aspectos. Me visualizó victorioso, vengo preparado para pelear los 10 rounds, que será mi primera vez, y la idea es convencer a la afición que nos acompañe en esta función”, comentó el ‘Cachorro’.

Su rival en turno, Aramis Solís, cuenta con la experiencia suficiente para dar batalla y no ser un escalón en la carrera ascendente del pugilista fronterizo.

“Estamos preparados, vengo a dar un buen espectáculo. Me prepare de forma consciente por el rival que tenemos enfrente y para que nuestra pelea sea del agrado de toda la afición y nos vuelvan a invitar. El objetivo es quitarle el invito al ‘Cachorro’, dar la sorpresa y llevarnos el triunfo”, mencionó el peleador chiapaneco.

En la pelea de respaldo, Deisy ‘Flakita’ Chávez y Maribel Corona González también cumplieron con la ‘romana’. La juarense otorgó un peso de 52 kilos 700 gramos, mientras que Maribel firmó los 48.200 kilos.

Esta confrontación de ‘Guantes Rosas’ fue pactada en los supermosca a cuatro asaltos.

“Estoy lista, dimos el peso que de entrada es lo más importante. La meta es dar una buena pelea y salir con la mano en alto”, señaló Deisy, quien debutó en el terreno profesional en agosto pasado con un triunfo por decisión unánime sobre Fátima Reveles Calderón.

Corona González pertenece al establo de Johnny González y fue campeona de los Guantes de Oro.

“No hay rival pequeño y siempre se tiene que preparar bien para dar el todo por el todo”, aseguró Maribel.

El evento contempla un total de 15 combates, 10 de boxeo y cinco de artes marciales mixtas. El programa comenzará a las seis de la tarde