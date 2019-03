Listos para echar a andar ‘La Máquina’

A dos días del partido que marcará el debut de El Paso Locomotive FC en el Campeonato de la USL, los jugadores mexicanos Edson Partida y Kevin Ramírez se reportaron ansiosos y listos para aportar sus cualidades dentro del terreno de juego mañana, cuando reciban al Oklahoma City Energy FC.

Procedente de la organización del Toluca, el delantero Partida no ocultó su emoción al sentir el apoyo de la afición que anoche se dio cita en el Southwest University Park para presenciar una práctica del equipo paseño y al final convivir con algunos jugadores.

“La verdad muy bien, es una cosa muy bonita, porque al ver toda la gente que viene, que nos está apoyando, tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada partido y demostrarles que el apoyo de ellos es incondicional y nosotros les vamos a responder dentro del campo”, dijo Partida.

En relación a su desempeño durante la pretemporada, dijo que aunque llegó tarde a la misma, poco a poco se fue adaptando.

“Pues aunque fue muy tardía la estancia aquí, llegué después de mis compañeros, pero la verdad me estoy sintiendo día a día mejor, estoy agarrando mucha confianza, estoy muy, muy entusiasmado, o sea, muy contento de estar aquí y esperando el torneo que empieza ya el sábado, si Dios quiere.”

El sábado pasado la oncena paseña enfrentó en el último partido de preparación al mismo rival del que serán anfitriones mañana y aunque perdieron Partida confía en que la historia será diferente en el primer juego oficial de la temporada.

“Sí, claro, fueron diferentes conceptos, la verdad que se jugó muy bien el partido, lamentablemente no se dio el resultado, pero le vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a reponer y si Dios quiere el sábado, ganamos.”

-¿Qué vamos a ver de Locomotive durante la temporada?

“La verdad tenemos muy buenos jugadores, jugamos muy bien al balón, o sea, lo tratamos muy bien, a diferencia de otros equipos, que la verdad son muy rudos, es un juego muy diferente, y el coach nos ha dado la mejor versión de nosotros, hemos estado entrenando con muy buen toque de balón y esperemos que el sábado, primeramente Dios, salga todo lo que hemos trabajado”, respondió Partida.

Su paisano, el defensa Kevin Ramírez, que viene de la organización con las Chivas y el torneo pasado estuvo en el Zacatepec en el Ascenso MX, destacó que el equipo es diferente a lo que él había experimentado, pero aportará todo lo que esté de su parte.

“Es un equipo totalmente diferente al que estoy acostumbrado, pero vengo con toda la disposición de aprender, seguir sumando experiencia y aportar todo lo que pueda en beneficio del equipo.”

-¿Qué podemos esperar del equipo en este inicio de temporada?

“Hemos cerrado una preparación bastante buena, creo que la afición puede esperar grandes cosas de nosotros, estamos para eso, no venimos aquí a pasar el rato, no venimos de vacaciones, venimos a lograr grandes cosas y es lo mínimo que puede esperar esta afición.”

-¿Qué es lo que saben del rival?

“De hecho tuvimos un partido amistoso la semana pasada y el cuerpo técnico nos ha brindado bastante información para poder sacar beneficio de ello y tener un resultado favorable”, respondió Ramírez.