Listos los horarios de semifinales

Ciudad de México.- Los Rayados ya tienen fecha y hora para enfrentarse al Necaxa en las semifinales de la Liguilla.

La Liga MX anunció ayer los horarios de la ida y vuelta, donde La Pandilla recibirá el miércoles a los hidrocálidos en el Estadio BBVA, a las 20:05 horas.

Mientras que la vuelta será en Aguascalientes el sábado 7 a las 19:30 horas.

El Monterey viene de despachar al superlíder Santos con marcador global de 6-3.

Y los Rayos sufrieron por momentos su pase a ‘semis’, pero finalmente pudieron vencer al Querétaro 3-2 en la vuelta, para mantener su superioridad 5-3 en el global.

Cabe señalar que los albiazules emprenderán el 8 de diciembre su viaje a Qatar, para preparar su participación en el Mundial de Clubes.

América y Morelia jugarán el jueves en el Estadio Morelos a las 19:30 horas, para disputar la vuelta el domingo a las 17:30 horas en el Estadio Azteca.



Va Rojas al Monarcas-América

Jorge Isaac Rojas fue designado como árbitro central del Monarcas vs. América, juego de ida de semifinales del Apertura 2019.

A pesar de no contar con gafete FIFA, el silbante le ganó la carrera a otros de sus compañeros, luego de su desempeño en el Rayados 5-2 Monterrey en cuartos de final.

A Monarcas no le arbitró en lo que va del torneo, mientras que trabajó en un partido del América, el triunfo 1-0 sobre Toluca.

Al Rayados contra Necaxa fue designado Fernando Hernández Gómez, quien es árbitro FIFA.