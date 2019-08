Listos los grupos de Europa League

Mónaco, Mónaco.- Ha quedado definido el camino de la Europa League 2019-2020 tras el sorteo realizado en Mónaco.

El PSV, donde milita el mexicano Érick Gutiérrez, quedó en el Grupo D junto al Sporting, Rosenborg y LASK Linz.

El Porto, con Jesús ‘Tecatito’ Corona y los ex del América Agustín Marchesín y Matheus Uribe, se enfrentarán al Young Boys, Feyenoord y Rangers en el sector G.

Mientras que Raúl Jiménez y el Wolverhampton tendrán que buscar el pase a la siguiente ronda con Besiktas, Braga y Slovan Bratislava.

El torneo arranca el 19 de septiembre y acabará el 27 de mayo con la final a disputarse en el Gdansk Stadium de Polonia.



Los grupos:

A: Sevilla (ESP), Apoel (CYP), Qarabag (AZE) y Dudelange (LUX)

B: Dinamo Kiev (UKR), Copenhague (DIN), Malmoe (SWE) y Lugano (SUI)

C: Basilea (SUI), Krasnodar (RUS), Getafe (ESP) y Trabzonspor (TUR)

D: Sporting (POR), PSV Eindhoven (HOL), Rosenborg (NOR) y LASK Linz (AUT).

E: Lazio (ITA), Celtic (ESC), Rennes (FRA) y Cluj (RUM).

F: Arsenal (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Standard Lieja (BEL) y Vitoria (POR)

G: FC Porto (POR), Young Boys (SUI), Feyenoord (HOL) y Rangers (ESC).

H: CSKA Moscú (RUS), Ludogorets (BUL), Espanyol (ESP) y Ferencvaros (HUN).

Grupo I: Wolfsburgo (GER), Gante (BEL), St-Etienne (FRA) y Olexandriya (UKR)

Grupo J: Roma (ITA), Borussia Mönchengladbach (GER), Istanbul Basaksehir (TUR) y Wolfsberg (AUT).

Grupo K: Besiktas (TUR), Braga (POR), Wolverhampton (ING) y Slovan Bratislava (SVK)

Grupo L: Manchester United (ING), Astana (KAZ), Partizan (SRB) y AZ Alkmaar (HOL)