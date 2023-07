Listos los calificados para el Rainbow Futurity

One Valiant Love y el jockey Francisco Calderón se alejaron pegados al riel y ganaron la prueba número 14 con el tiempo más rápido del segundo día de pruebas para el Rainbow Futurity, ayer en el hipódromo Ruidoso Downs. One Valiant Love registró 19.741 segundos en las 400 yardas.

“Mi caballo fue rápido desde el principio y siguió galopando”, dijo el jockey Francisco Calderón. “Se cansó un poco y lo llevamos de regreso al granero, pero hoy estuvo al máximo”.

PUBLICIDAD

Calderón tendrá que tomar una decisión importante sobre qué caballo montará en la final del Rainbow Futurity, con bolsa de 1 millón de dólares, el próximo 16 de julio después de haber clasificado a tres de los diez finalistas, incluido One Valiant Love, y dos de las pruebas de ayer, Dark NME y Trane Station V.

“Estaré trabajando con los entrenadores y las conexiones y podré ver cómo regresan todos antes de tomar cualquier decisión”, dijo Calderón. One Valiant Love es propiedad de Dunn Ranch y está entrenado por Monty Arrossa. El caballo castrado fue engendrado por One Valiant Hero y la yegua Echoes of Love, y ésta producto de One Famous Eagle.

One Valiant Love ganó por tercera vez en cuatro aperturas, incluida una victoria en el Heritage Place Juvenile en Remington Park el 3 de junio.

Los apostadores respaldaron a One Valiant Love por menos de dinero parejo, ya que el castrado devolvió $3.80, $3.40 y $2.80 dólares. Los otros cuartos de milla que calificaron ayer para la final del Rainbow Futurity son: Midnight Politics y el jockey Edwin Escobedo, ganador de la séptima prueba con 19.805 segundos; Rayenare y el jockey Esgar Ramírez, quien ganó la prueba 11 con 19.851 segundos; Asscher y el jockey Christian Ramos, ganador de la prueba 12 en 19.854 segundos; y King Apache y el jockey Eduardo Nicasio, quien ganó la novena prueba en 19.872 segundos.

Las carreras continúan hoy en Ruidoso Downs con las pruebas para el Rainbow Oaks, con bolsa de 480 md (est.), y para el Rainbow Derby, con bolsa de 800 md (est.), para caballos cuarto de milla tresañeros. La primera posta es el mediodía para la cartelera de quince carreras.