Listos los calificados al All American Futurity

Jake Rogers / Ruidoso Downs

La potra Flashing My Pjs fue ayer la estrella del día al cubrir las 440 yardas de su prueba para el All American Futurity en un tiempo de :21.203 segundos, con lo que registró no solamente el tiempo más rápido de ayer, sino el más rápido entre los 10 calificados de los dos días de pruebas.

La pista fue rápida y hubo un viento a favor de 4 a 16 MPH en un día en el que los cinco primeros clasificados corrieron tiempos más rápidos que Whistle Stop Cafe, el mejor clasificado del viernes.

Flashing My Pjs, una potranca alazán criada en Oklahoma producto de First Moonflash y Pj Chick in Black por Desirio, es propiedad de Flashing My Pjs Partnership/Susan Taylor et al. Ayer estuvo en la monta el jockey Benito Baca. Flashing My Pjs proviene del establo de John Stinebaugh, quien también entrenó a la yegua de cría de Flashing My Pjs, Pj Chick in Black, que terminó sexta en el All American Futurity 2012 y ganó más de 600 mil dólares en su carrera.

“La fortuna finalmente le sonrió a esta potra. Sabía de lo que era capaz, pero parecía que yo era el único”, dijo el entrenador Stinebaugh. “Ella había hecho mucho en los entrenamientos, y hoy, rompió como un tiro y corrió increíble. Creo que podría ser más rápida que su madre”.

El segundo tiempo de clasificación más rápido llegó en la penúltima prueba cuando Instygator dominó el campo para ganar por tres cuerpos y medio con un tiempo de :21.205. Propiedad de José Guzmán, el castrado marrón producto de Ivory James y Eye Popping por Mr Eye Opener, fue criado en Texas y es entrenado por Jaime Hernandez. El jockey James Flores estuvo a bordo para la victoria de ayer.

Apollitical Gold, un caballo castrado alazán criado en Oklahoma propiedad de Grant R Cox Revocable Trust, calificó con el tercer tiempo más rápido: 21.421. Apollitical Gold es producto de Apollitical Jess y Src Gold por Pyc Paint Your Wagon y es entrenado por Eddie Willis. Lo montó Jimmy Brooks.

Willis y Brooks también clasificaron a HR Princess Jess, quien tuvo el quinto mejor tiempo con :21.461, segundo lugar detrás del mejor clasificado, Flashing My Pjs, en la segunda prueba. Eagles And Dragons, aseguró un lugar en la final al cronometrar el cuarto tiempo más rápido (:21.443).

Los 10 calificados al All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, que se correrá el lunes 7 de septiembre en una distancia de 440 yardas son Flashing My Pjs, Instygator, Apollitical Gold, Eagles And Dragons, HR Princess Jess, Whistle Stop Cafe, Jettz, Famous And Easy, Flash Bak, y Caliente Caramelo.