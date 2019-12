Listos los 4 fantásticos

Las semifinales del Apertura 2019 están listas luego de que culminaran las vibrantes series de cuartos de final, llenas de goles, y los Rayos de Necaxa se medirán a los Rayados de Monterrey y las Águilas del América enfrentarán a Monarcas Morelia en la antesala por el título.

En esta ocasión la posición en la tabla no fue factor para definir a los semifinalistas, pues los cuatro equipos que cerraron las llaves como visitantes serán los protagonistas que definirán al nuevo campeón del futbol mexicano.

Necaxa, que terminó en quinto lugar, es el equipo con mejor posición en la tabla de los semifinalistas y chocará con el octavo lugar después de eliminar a los Gallos Blancos de Querétaro con marcador global de 6-2 el pasado sábado.

La sorpresa la dio el equipo dirigido por Pablo Guede. Monarcas fue al Nou Camp para derrotar a León 2-1 (global de 5-4) después del empate a tres goles en la ida.

Las Águilas lograron consumar la remontada en el Estadio Universitario con un primer tiempo en el que la escuadra de Miguel Herrera rozó la perfección, pues al medio tiempo se fueron 3-0 a los vestidores.

Tigres logró reaccionar en la segunda parte con dos goles, pero no le alcanzó para avanzar a la siguiente fase y programar una nueva edición del clásico regio, pues un gol de penal de Emanuel Aguilera sentenció la serie con marcador global de 5-4.

Los Rayados de Monterrey viajaron a Torreón para cerrar el trámite y eliminar al superlíder Santos Laguna con global de 6-3, pues después de la goleada 5-2 el conjunto de Miguel Almada no fue capaz de revertir la situación y el partido de vuelta terminó empatado a un gol.

Las fechas y horarios de los partidos de las semifinales se darán a conocer hoy lunes por la tarde a través de las cuentas oficiales de redes sociales de la Liga MX.