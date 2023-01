Listo y en forma

Listo para jugar este mismo domingo contra los Pumas si es requerido, declaró ayer el ecuatoriano Jordan Sierra, nuevo refuerzo de los Bravos del FC Juárez para el Clausura 2023, que inicia este fin de semana. Al mismo tiempo, la directiva del equipo fronterizo informó este jueves que Matías ‘Caco’ García y Carlos Fierro ya no forman parte de la institución.

“Sí, venía haciendo la pretemporada con Toluca, no paré ni un día, solamente el martes en la madrugada que viajé, pero he venido trabajando todo este tiempo, y bueno, si lo requiere el técnico estoy disponible y si no pues seguiré poniéndome físicamente mejor para cuando lo necesite”, dijo Sierra en conferencia de prensa al término del entrenamiento que tuvieron en el Complejo Bravos.

El jugador de 25 años señaló que cuando se dio la oportunidad de venir acá sabía que se encontraría con algunos conocidos, por lo que resaltó la importancia de llegar a un lugar donde se siente bien.

“Me siento muy bien, siempre me he sentido bien, vengo por un nuevo proyecto, un nuevo reto, creo que nos vamos a proponer aquí, un buen equipo, muy buenas personas todos y creo que he caído en el lugar correcto para hacer las cosas bien”.

Sierra reconoció que hubo la posibilidad de regresar a su país con el Barcelona, pero de última hora le hicieron saber que había la oportunidad de continuar en la Liga MX, propuesta que simplemente se limitó a aceptar.

El exjugador de los Diablos Rojos del Toluca sabe también que este torneo la prioridad para Bravos es no quedar en los últimos lugares de la tabla de cocientes para no tener que pagar una vez más una multa millonaria.

“Es algo difícil, pero tampoco es imposible, nosotros tenemos que mentalizarnos en hacer las cosas bien, sacar siempre punto positivo y creo que de ahí nos vamos olvidando poco a poco de eso, pero siempre y cuando nos concentremos en hacer las cosas bien y sacar los puntos importantes, no decaer, creo que nos vamos a ir olvidando de eso”.

–¿Qué debe esperar la afición de Jordan?

“Pues trabajo, compromiso, siempre dar el cien, nunca me relajo con nada, siempre quiero más y yo sé que aquí no va a ser la excepción, y vamos a trabajar para cumplir el objetivo y que el equipo esté en los primeros lugares”.

–¿Cómo esperas el partido contra Pumas?

“Todos sabemos cómo es Pumas allá en su casa, es una cancha muy difícil, pero tenemos un gran plantel, tenemos grandes jugadores, podemos sacar un resultado positivo y estamos trabajando para eso”.