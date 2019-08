Listo para todo

El chihuahuense Yair ‘Pantera’ Rodríguez aceptó que Jeremy Stephens no es el rival que esperaba enfrentar en UFC Fight Night el 21 de septiembre en Ciudad de México.

Invitado en la cadena FOX Sports, Yair comentó que considera a Stephens un rival muy peligroso, a pesar de que su lugar en los rankings del peso pluma en la UFC, no es el mejor en este momento.

“El rival es bastante duro, pero no era lo que esperaba, porque habría sido mejor pelear con alguien de ranking más elevado”, comentó el parralense de 26 años. “Se pidió la pelea contra (Zabit) Magomedsharipov, pero su equipo no lo aceptó y pues bueno, así son las cosas a veces, tal vez en una cartelera futura”.

Stephens viene de dos derrotas, pero Yair afirma que eso lo hace más peligroso.

“Él es un peleador muy fuerte, que siempre va adelante. En México el público es exigente, quiere ver una guerra, los mexicanos siempre queremos ver espectáculo, pero una derrota aquí me pondría las cosas muy mal, así que tengo que prepararme muy bien, estoy totalmente enfocado en este combate, no pienso en nada más”, afirmó.

Rodríguez dijo que el final de su preparación será en Ciudad de México, por lo que viajará a la capital de nuestro país con un mes de anticipación al combate.

“La alimentación es un tema, yo resido en Estados Unidos, por lo que, al pelear aquí en México, tengo que venir con tiempo para que mi cuerpo, mi estómago, se acostumbren a los alimentos de aquí, a las bacterias de la carne, porque en cada lugar hay bacterias distintas, eso sin tomar en cuenta la altura, por eso venimos con buena anticipación”, indicó.

Sin embargo, dice encontrarse muy feliz por pelear de nuevo en México, sobre todo después de lo sucedido el año pasado, cuando salió de la UFC, aunque luego fue recontratado.

“Es algo muy bonito presentarse ante tu gente, estelarizar un evento es algo muy bueno, he pasado por muchas cosas para ganarme este lugar. La pelea contra ‘Korean Zombie’ (Chan Sung Jung, el 10 de noviembre) la tomé a pesar de que me avisaron con dos semanas de anticipación y ya haberle aguantado los cinco rounds a un peleador tan agresivo, fue algo muy bueno y sacarla victoria, aún más. Ha sido un camino duro, pero me encuentro feliz por ser el estelar y voy a darlo todo”, finalizó.