Listo para la batalla

Considerado por el propio equipo como el mejor lanzador de los Indios de Juárez en la segunda semana de semifinales del Campeonato Estatal, el pitcher regiomontano Luis Serna aseguró estar contento con el equipo por conseguir el pase a la final del Campeonato Estatal.

“Contento con todos los compañeros que se entregaron en cada juego y contento por estar en el último paso”, externó el serpentinero de la tribu.

El pelotero de 22 años confesó que no esperaba cerrar el quinto juego de la serie, pues llegó a pensar que en cualquier momento el manejador Eduardo Rivera podría bajarlo del montículo.

“Agradecido con Dios y con el manager por darme la confianza de terminar el juego. La verdad pensé que me iban a sacar y que iba a cerrar alguien más, pero se dieron las cosas”, manifestó el beisbolista originario de Monterrey, Nuevo León.

Luis Ángel lanzó cuatro entradas y no permitió hit ni carrera, además de ponchar a cuatro toleteros de los Mazorqueros en el quinto de la serie.

“El rival fue muy bueno, tienen buenos bateadores. Se batalló en algunos juegos. A pesar de eso que hicieron de las luces, del camión, ni hablar, son cosas que hacen la gente, los directivos, son cosas de terceros”, dijo sobre las adversidades que vivieron en Camargo.

Serna Saláis se declaró listo para encarar esta lucha por el título, en busca del campeonato número 12 para los Indios en el estatal.

“Me siento entero, más que al cien, al igual que todos mis compañeros, estamos preparados físicamente”, externó.

El lanzador regiomontano considera que el fin de semana de descanso le cayó muy bien al equipo, sobre todo por lo vivido en la serie frente a los Mazorqueros, que se jugó el quinto juego en lunes.

Consideró ‘equipo grande’ a los Indios de Juárez y manifestó que se cumplió un objetivo y un deseo por jugar en esta ciudad.

“Es un equipo muy grande. Cuando pertenecía a otra zona y vine a este estadio yo quise jugar aquí, gracias a Dios se dieron las cosas y es una dicha bonita estar con este equipo”, expresó.

Por último, el pitcher de la tribu exhortó a la afición juarense que haga presencia en el estadio en los partidos de la final del torneo, pues el apoyo será correspondido.

“Que vengan y nos apoyen, que esperen de nosotros más que el 100 por ciento”, declaró.