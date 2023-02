Listo para hoy el Mesilla Valley Speed Handicap

Todo está listo para que este sábado se corran las 350 yardas del Mesilla Valley Speed Handicap, con bolsa de 100 mil dólares, en el hipódromo de Sunland Park.

HS Paul Walker, de Hubaldo Solís, y No Mires A La Luna, de Byron Woodard, encabezan a los 10 caballos cuartos de milla criados en Nuevo México que buscarán ganar esta carrera.

Caballo criado en casa e hijo del semental Osbaldo y de la yegua Strawberryberryfast, HS Paul Walker es entrenado por Alfredo Gómez e hizo su debut de sieteañero con una victoria por un cuello en el Red or Green Stakes (RG2) de 400 yardas y bolsa de 100 md en Sunland Park el pasado 7 de enero.

HS Paul Walker ha tenido 32 salidas en total, ocho de ellas las ha ganado y suma 278 mil 242 dólares de ganancias en total. El caballo castrado partirá desde la posición número siete con la monta de Héctor Aldrete.

No Mires A La Luna, hijo del campeón First Moonflash y de la yegua Dont Looke Ethel, está a punto de cumplir siete años y hará su primera salida del año este sábado. En la última terminó en sexto lugar en el Zia Park Championship del año pasado.

No Mires A La Luna corre para el dueño Byron Woodard y es entrenado por Ebert Muñoz. Ganó 134 mil 210 dólares en ocho carreras el año pasado y logró la victoria en el First Moonflash Maturity (RG2) de 440 yardas y bolsa de 75 md en Albuquerque Downs, así como las 440 yardas del Campeonato de la Copa Namehimastreaker de Nuevo México, (RG1) con bolsa de 125 md, en Zia Park. No Mires A La Luna llevará en la monta al jockey Sergio Domínguez y saldrá desde el arrancadero número ocho.