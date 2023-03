Listo orden de salida para el Sunburst Stakes

My Heart Jess Runs, ganadora de stakes de grado, e hija de Jess A Chicks, que corre para Boydston Enterprises LLC, es la favorita 3-1 de la línea matutina para el Sunburst Stakes (RG3) de 350 yardas y bolsa de 100 mil dólares, para yeguas tresañeras cuarto de milla criadas en Nuevo México, que se corre este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

My Heart Jess Runs ha ganado 117 mil 89 dólares en dos carreras este año, y acortará la distancia en relación a la que corrió cuando ganó por un cuello en el Shue Fly Stakes (RG2) de 400 yardas y bolsa de 238 md el pasado 28 de enero en Sunland Park.

Con la monta de Mario Delgado, My Heart Jess Runs saldrá desde la posición número tres para el entrenador James Gonzales III.

Entre otras contendientes, estará Wood Dee Queen, una potranca hija del ganador de varios stakes, Eye Am King, y entrenada por Fred Danley para los propietarios J & SM Inc., Don Reynolds y M. Lane Reynolds. Adquirida por 34 mil dólarees en la venta de añales criados en Nuevo México de 2021 en Ruidoso Downs, la potranca viene de un segundo lugar detrás de My Heart Jess Runs en el Shue Fly.

La campaña juvenil de Wood Dee Queen incluyó un tercer lugar, a medio cuerpo del ganador Talbott, el pasado 25 de septiembre en el New Mexico State Fair Futurity (RG3), con bolsa de 626 md, en Albuquerque Downs. La potranca partirá desde el arrancadero número cuatro con la monta de Sergio Becerra Jr.