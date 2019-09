Listo Elliott

Frisco, Texas.- Ezekiel Elliott está acostumbrado al doble de la carga de trabajo que tuvo durante el primer partido de los Vaqueros de Dallas en la campaña, luego que el corredor estelar se perdió toda la pretemporada por un paro de labores.

El bicampeón corredor de la NFL dice que nunca hubo un momento, durante la victoria por 35-17 sobre los Gigantes de Nueva York, en el cual sintiera que no estaba absolutamente listo para la velocidad del juego. Y Elliott no es de los que preferirían un aumento gradual hacia una carga completa de trabajo el domingo en Washington (0-1).

“Creo que estoy listo ahora para una carga normal de trabajo”, dijo el miércoles Elliott. “Simplemente depende de cómo... (los entrenadores) se sientan el domingo. Pero si lo piden, podré salir y hacerlo”.

Hubo algunos momentos contra los Gigantrs en que Elliott no lució en absoluto como él mismo, incluida una carrera de dos yardas en el tercer cuarto, cuando parecía haber espacio para más. Poco después, Elliott tuvo un hueco por el lado izquierdo y llevó su último acarreo 10 yardas hasta la zona de anotación.

Elliott, quien promedió 25 toques de balón por partido durante sus primeras tres temporadas, efectuó 13 acarreos para 53 yardas y una recepción de 10 yardas contra Nueva York mientras participaba en el 54% de las jugadas (37 de 68).

Su primera práctica fue cuatro días antes del encuentro, el mismo día que firmó una extensión de contrato por seis años y 90 millones de dólares que podría mantenerlo en Dallas hasta 2026. El entrenador en jefe Jason Garrett dijo que su cantidad de jugadas era de casi 30 al medio tiempo, y los Vaqueros (1-0) no querían ir mucho más allá de eso.

“Pienso que realmente hizo un buen trabajo en el partido”, consideró Garrett. “No hay duda que realmente se mantuvo en buena forma. Su peso era bueno. Y por el tiempo que se perdió, creo que manejó el trabajo realmente bien”.

No es la primera vez que Elliott ha iniciado la campaña sin jugar en la pretemporada. Lo hizo el año pasado.

Y tampoco es la primera vez que ha debido ponerse a punto rápidamente para un partido después de haber entrenado por su cuenta en México. Ocurrió hace dos años, durante una suspensión de seis encuentros.

Pero fue la primera ocasión que Elliott jugó sin entrenar en el campamento de prácticas.

“Fue un poco raro saltar directo hacia las cosas (el partido), sin haber estado en el campamento y ajustar”, aceptó.

Probablemente Garrett no ofrecerá mucha idea sobre sus planes antes de que los Vaqueros enfrenten a los Pieles Rojas.

“Simplemente veremos cómo entrena, veremos cómo sale del partido”, se limitó a mencionar Garrett después del encuentro contra Nueva York.