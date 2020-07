Listo el serial de rodeo ‘Novatos Bull Riding’

Cortesía Vaqueros con Causa A.C.

Con la finalidad de tener actividad entre los jóvenes que practican el rodeo, este sábado 1 de agosto se llevará a cabo en esta ciudad el inicio de un serial de cuatro eventos denominado ‘Novatos Bull Riding’, mismo que será a puerta cerrada.

“Es con la finalidad de traer actividad aquí a la localidad, aquí están convocados jóvenes novatos de categoría juvenil mayor y categoría abierta. Hasta el momento tenemos registrados 20 participantes”, declaró José Luis Mayrán, uno de los organizadores de esta competencia.

Mayrán recalcó que la intención es estar en actividad, aunque en esta ocasión “naturalmente este evento es a puerta cerrada, vamos a mantener los protocolos de la sana distancia. Como ya es sabido, es un deporte, una de las disciplinas más extremas del rodeo y, bueno, de alguna manera es un deporte que no genera contacto con nadie más que con el toro.”

Entre las medidas preventivas que seguirán durante el rodeo de este sábado, Mayrán mencionó la sana distancia entre los que participen ese día, ya sea los ganaderos, la gente que apoya en los cajones, quienes se encuentren en la arena como los payasos y los encargados de abrir las puertas, “así es que no tenemos algún riesgo de contagio porque que se mantiene por default la sana distancia”.

Mayrán insistió que lo que buscan con este serial es tener actividad, que los jóvenes jinetes de toro se desahoguen y lo que han practicado en casa lo pongan en práctica sobre la arena.

“En realidad, armamos este serial con la intención de ayudar a los chavos. Están bien aburridos y nomás en el entrenamiento. No podemos viajar, está cancelado todo el circuito de Asociación Estatal, ahorita no hay nada de movimiento, entonces vamos a hacer esto a puerta cerrada para que los chavos no bajen la guardia, esperemos que todo salga bien.”