Listo el orden de salida del Mesilla Valley Speed Handicap

HS Paul Walker, de Hubaldo Solís, y No Mires A La Luna, de Byron Woodard, encabezan un campo completo de caballos cuartos de milla criados en Nuevo México para el Mesilla Valley Speed Handicap (RG2), de 350 yardas y bolsa de 100 mil dólares, que se corre este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

Caballo criado en casa e hijo del semental Osbaldo, y éste de Jesse James Jr, HS Paul Walker es entrenado por Alfredo Gómez e hizo su debut de sieteañero con una victoria por un cuello en el Red or Green Stakes (RG2) de 400 yardas y bolsa de 100 md en Sunland Park el pasado 7 de enero. El caballo castrado partirá desde la posición número siete con la monta de Héctor Aldrete.

No Mires A La Luna viene de un sexto lugar, dos cuerpos detrás del ganador Flash Bak, en el Zia Park Championship (G1) de 440 yardas y bolsa de 100 mil dólares, el 11 de diciembre del año pasado.

El caballo sieteañero, criado en casa e hijo del campeón First Moonflash, ganó 134 mil 210 dólares en ocho carreras el año pasado y logró la victoria el First Moonflash Maturity (RG2) de 440 yardas y bolsa de 75 md en Albuquerque Downs, así como las 440 yardas del Campeonato de la Copa Namehimastreaker de Nuevo México, (RG1) con bolsa de 125 md, en Zia Park.

No Mires A La Luna llevará en la monta al jockey Ebert Muñoz y saldrá desde el arrancadero número ocho.

TOME NOTA:

Mesilla Valley Speed Handicap

Sábado 11 de febrero

Hipódromo de Sunland Park

Bolsa: 100 mil dólares

Distancia: 350 yardas

Caballos criados en Nuevo México

Orden de salida

Caballo Jockey Línea

1 Fly On Down Juan C. Rivas 4-1

2 Spiritonthemountain Omar Iturralde 15-1

3 Dragon On Ice Randy Vega 10-1

4 Diezs Daylight Adrián Ramos 15-1

5 Bigg Dee Mario Delgado 5-1

6 Hunky McGoo Federico Martínez 12-1

7 HS Paul Walker Héctor Aldrete 5-2

8 No Mires A La Luna Sergio Domínguez 6-1

9 Cowboy Zulu Noé García Jr. 12-1

10 Jess Ring The Bell Luis Martínez 8-1

AE-The Calling Ángel Márquez 15-1

AE-Tuco Salamanca Héctor Aldrete 20-1