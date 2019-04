Listo el Final Four

Tom Izzo diseñó la perfecta jugada en el momento perfecto, ayudando así a Michigan State a vencer al poderoso equipo de Duke por un lugar en el Final Four.

Pasar a la semifinal siempre resulta emotivo, pero Izzo ya lo ha hecho antes. Este será su octavo Final Four y tendrá la oportunidad de conseguir un segundo campeonato nacional.

Los otros tres entrenadores en el Final Four son todos primerizos y no cuentan con la experiencia de estar en una semifinal.

La nómada travesía de Chris Beard resultó ser muy fructífera en su parada 12 como entrenador en Texas Tech, con un formidable elenco de poderosos jugadores con los que el programa logra entrar por primera vez al Final Four. Su oponente para el próximo sábado en Minneapolis serán los Spartans de Izzo.

Tony Bennett de Virginia finalmente logró cruzar un enorme obstáculo en su décima temporada con los Cavaliers, colocándolos en posición para hacer historia de manera un tanto distinta tras su histórico fracaso del año pasado en la primera ronda al ir contra el 16to sembrado de UMBC.

Y Bruce Pearl de Auburn encontró algunas joyas en Auburn después de una amarga separación con Tennessee, y ahora guiará a los Tigers hacia Minneapolis donde se enfrentarán a Virginia a pesar de tener que lidiar con el lastre de una investigación federal que ha ensombrecido al programa.

“Estoy muy contento por la gente en Auburn que ha estado esperando conseguir su primer Final Four”, dijo Pearl.

Pearl fue despedido de Tennessee en el 2011 y fue penalizado por la NCAA por una serie de violaciones al reglamento y por haberles mentido a los investigadores. Llegó luego a Auburn en el 2014, siendo aún perseguido por esos oscuros nubarrones.

A pesar de los problemas que se viven fuera de la cancha, los Tigers lograron llegar al Final Four por primera ocasión tras vencer a cada uno de los equipos de sangre azul del basquetbol colegial, empezando por Kansas, luego North Carolina y finalmente Kentucky.