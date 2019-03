Listo ‘Checo’ para iniciar la campaña

Guadalajara, Jalisco.- A dos semanas de que arranque la temporada de 2019 de la Fórmula Uno, el mexicano Sergio Pérez se mostró satisfecho con su nuevo monoplaza.

“Cada vez que salimos aprendimos más y más y me siento listo para lo que viene en la temporada”, declaró ‘Checo’ tras su última sesión en el RP-19.

El tapatío rodó en total en cuatro días entre las dos semanas de ensayos que realizaron los equipos en el circuito de Montmeló en Catalunya.

En la sesión del viernes, Checo dio 104 giros, dejando su mejor vuelta en 1’17”791, misma que realizó con los neumáticos superblandos.

El piloto de SportPesa Racing Point marcó la segunda mejor vuelta en la jornada del miércoles, sin embargo, aclaró que durante los ensayos los tiempos no son tan relevantes, como sí lo es el aprendizaje que se obtiene de los nuevos aditamentos del auto.

‘Checo’ sumó 435 kilómetros el viernes, para totalizar mil 483 entre los cuatro días de pruebas. La última jornada la utilizó para ensayar situaciones de carrera en pista.

“Fue un día final en el coche muy positivo para mí. Trabajamos mucho y creo que tenemos una buena idea de dónde estamos parados con el auto. Se trató de los preparativos para la carrera (inaugural) con muchas tandas largas.

“Ha sido un invierno largo y estoy extremadamente motivado: no puedo esperar para correr de nuevo”, agregó.

La campaña 2019 del Gran Circo comenzará el 17 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia.



Aplaca F1 la urgencia

Chase Carey, director de la Fórmula Uno, minimizó que no se hayan renovado aún los contratos con cinco carreras que no tiene su lugar asegurado en el calendario de 2020, como el Gran Premio de México (GPMX).

Además de la carrera mexicana, España, Gran Bretaña, Alemania e Italia no han concretado nuevos acuerdos, pero el directivo del Gran Circo espera resolver esos problemas muy pronto, pues, aseguró, es algo que se da normalmente.

“Tenemos contratos en los que 2019 es el último año y tenemos que crear un nuevo acuerdo o seguir caminos separados”, dijo Carey a analistas e inversionistas de Wall Street, según publicó ayer Autosport.

“El año pasado tuvimos una serie de renovaciones (...) siempre hay diferentes problemas”, indicó.

Los organizadores del GPMX anunciaron el viernes que la carrera puede perderse, pues no cuentan ya con apoyo del Gobierno federal para reunir lo que pide la F1 por venir a México.

“Tras cumplirse el plazo límite para conservar la fecha de la que hasta el momento ha gozado el FORMULA 1 Gran Premio de México, damos a conocer que la organización del evento ha perdido el derecho preferencial de conservar dicha fecha dentro del Campeonato 2020”, informó la organización.

Esto quiere decir que la F1 podría decidir que la fecha que tenía México se le dé a otra ciudad.

Sin embargo, si bien Carey comentó que hay interés por nuevas sedes, recalcó que la prioridad es concretar las renovaciones de acuerdos con las ciudades que ya se tienen.

“Nuestro primer enfoque es llegar a algo que funcione para ambas (partes), y es renovar las carreras”, agregó.

Una fuente indicó a Autosport que la F1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) discutirán la próxima semana, en el World Motor Sport Council, lo que podrían hacer con la temporada de 2020.

Se podría dar un calendario provisional de la F1 con cinco carreras que todavía no están firmadas. Se les colocaría un asterisco con la leyenda “sujetas a contrato”.

Vietnam es hasta ahora el único evento nuevo confirmado para 2020.