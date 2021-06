Listas las salidas para el Belmont Stakes

Associated Press

Nueva York— Essential Quality es el favorito este martes con momios de 2-1 para el Belmont Stakes, que se llevará a cabo este sábado y en donde no participará ningún caballo del entrenador Bob Baffert, que tiene pendiente una investigación por no haber pasado la prueba de dopaje de Medina Spirit después de ganar el Derby de Kentucky.

Rombauer, el ganador del Preakness, y Essential Quality encabezarán los ocho competidores que habrá en la tercera joya de la Triple Corona.

Baffert no participará con ningún caballo en Belmont Park debido a que la Asociación de Carreras de Caballos de Nueva York lo suspendió al darse a conocer que Medina Spirit dio positivo para un corticosteroide en el Derby.

Essential Quality, que correrá en el segundo carril, era el favorito para el Derby y llegó en cuarto lugar.

El otro caballo de Brad Cox que participó en el Derby, Mandaloun, podría ser nombrado el ganador de la carrera si Medina Spirit es descalificado, aunque Cox optó por correr sólo a Essential Quality en el Belmont.

“Con toda seguridad, él es un favorito válido”, comentó Doug O’Neill, el entrenador de Hot Rod Charlie’s, refiriéndose a Essential Quality.

“Él no logró una gran actuación en el Derby pero llegó en el cuarto lugar. Con toda seguridad va a ganar”.

Rombauer es la segunda opción en las apuestas de este día con momios de 3-1.

El jockey Flavien Prat no montará a Rombauer a pesar de haber ganado el Preakness para cumplir con el compromiso que hizo de montar a Hot Rod Charlie, quien es la tercera opción en las apuestas con momios de 7-2 y correrá en el carril 4.

“Le tienen mucho respeto a Charlie”, comentó O’Neill.

John Velázquez, miembro del Salón de la Fama, montará a Rombauer, quien correrá en el tercer carril, justo a un lado de Essential Quality y Bourbonic, que lo hará en el primer carril, y que regresó a la competencia después de no haberlo hecho en el Preakness.

Bourbonic tiene momios de 15-1, France Go de Ina, que competirá en el quinto carril tiene momios de 30-1, Known Agenda correrá en el sexto carril y tiene momios de 6-1, Rock Your World en el carril 7 y tiene momios de 9-2, y Overlook en el carril 8, tiene momios de 20-1.