Listas ‘La Bella’ y ‘La Fiera’ para subir al ring

Ciudad Juárez— La boxeadora juarense Karina ‘La Bella’ Fernández y Jacqueline “La Fiera” Mucino se declararon listas hace un momento para subir este sábado al ring del Gimnasio Josué Neri Santos y pelear por el título gallo femenil de la Federación Mundial de Boxeo Profesional (WPBF, por sus siglas en inglés).

‘La Bella’, quien este año enfrentó a la excampeona mundial Jackie Nava, declaró en la conferencia de prensa que ha tenido un cambio tanto personal como deportivo.

“Empezamos a trabajar este nuevo proyecto, empezamos junto con Víctor ‘Dragón’ Pasillas de cero, teniendo toda la confianza de quien nos está respaldando”, comentó Karina.

La función es presentada por Union Promotions, que dirige el exboxeador juarense Víctor Pasillas y que este sábado debutará en su tierra como promotor.

“Son varios compañeros y amigos que, quiero muchísimo, que están detrás de este proyecto para que a Ciudad Juárez vuelva otra vez el boxeo con toda su fuerza”, agregó “La Bella” Fernández.

Para este combate Karina dijo tener tres meses de preparación después de haber descansado solamente una semana tras un pleito celebrado en agosto.

-¿Qué sabes de tu rival?

“Como dice su apodo, es una fiera, entonces vamos a ver qué tan fiera es allá arriba.

“Sé que es entrona, sé que va para adelante, sé que es fuerte. Sabemos que enfrentó a la Kika Chávez en la última pelea, pero no me asusta porque pues yo enfrenté a Jackie Nava, entonces después de Jackie Nava yo le dije a mi entrenador quien venga, y si ellos creen que estoy lista para esto yo confío en mi equipo, confío en Dios, confío en la gente que me rodea”, respondió “La Bella”.

Por su parte “La Fiera” dijo venir bien preparada y muy contenta por estar aquí y tener su primera oportunidad por un título.

De Karina, dijo saber “que es alguien fuerte, alguien experimentada, también ha peleado con grandes rivales, con chicas muy conocidas y pues sé que no va a ser nada fácil”.

En el combate coestelar, el local Marcos ‘El Papitas’ González se medirá al colombiano Dunis ‘El Destructor’ Liñan, en pleito pactado a ocho rounds.