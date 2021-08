Lista paseña Han para pelear por el título

La pugilista paseña Jennifer Han se declaró lista para lo que será su próxima pelea por el título mundial contra la irlandesa Katie Taylor en Leeds, Inglaterra, a celebrarse el 4 de septiembre.

En lo que será su primera disputa en Europa, la seis veces campeón nacional amateur, competirá por los títulos de Taylor WBC, WBA, IBF, WBO y Ring Magazine.

En conferencia de prensa, celebrada en el lobby de la agencia automotriz Charlie Clark Nissan, patrocinador oficial de la boxeadora local, Han dijo sentirse emocionada y lista para enfrentar a su contrincante aplicando todas las técnicas aprendidas de sus entrenadores.

“El entrenamiento ha sido difícil, el box no es fácil, he enfocado mis energías en tener una mejor alimentación y perder peso. Y lo he logrado gracias a mi equipo y ahora me siento bien”, dijo la boxeadora, quien tuvo su última pelea en febrero de 2019, donde resultó ganadora por decisión unánime contra Jeri Sitzes, en el Coliseo del Condado de El Paso.

Afirmó que ha entrenado su vida entera para este momento porque dijo “esta es la pelea más importante de mi vida y es un encuentro similar o comparado a un pleito con el peleador mexicano ‘Canelo’ Álvarez.... Ahora es el tiempo, este es mi tiempo”, recalcó.

La boxeadora paseña, de 38 años de edad, manifestó que está consciente de que su contrincante es portentosa y talentosa pero para ello se preparó bien y esta lista para ganar el encuentro.

Joe Hidalgo, entrenador asistente, consideró que esta pelea es una buena oportunidad para que su deportista demuestre lo fuerte que es en el cuadrilátero.

Jennifer Han (18-3-1, 1 KO), originaria de El Paso había estado pidiendo una pelea por el título mundial de esta magnitud durante años y finalmente le llegó su oportunidad.

Esto luego de que la Federación Internacional de Box anunciará a mediados del mes de julio que Han había sido seleccionada como la retadora de la campeona Katie Taylor (18-0, 6 KOs clasificada como la mejor mujer liviana activa del mundo y la boxeadora número uno libra por libra por BoxRec.

“Y si hay alguien que pueda ganarle a Taylor será Jennifer, quien planea darle una buena pelea. Katie tiene experiencia, poder, sabiduría pero también lo tiene”, dijo su entrenador Louie Burke.

Y remató: "no será fácil para Katie porque la va a hacer trabajar, la va a hacer que piense. Hemos trabajado en muchas estrategias para dar una gran pelea", dijo tras pedir a la comunidad su apoyo y que vean la pelea porque ella -Han- los va a sentir aunque estén lejos.

"Todas las mamás son verdaderas héroes, Toda su vida ha estado entrenando para este momento y es la pelea más importante de su vida, y esta lista para ganar, es su momento. Peleará por su familia, su equipo, su comunidad que siempre la han apoyado".

El encuentro programado para el sábado 4 de septiembre en el Headingley Stadium de Inglaterra será el evento co-estelar junto con la revancha tan esperada entre Josh Warrington y Mauricio Lara.