Lista la postemporada

Los playoffs de las Grandes Ligas ya están definidos. Tras la jornada de ayer, lo único que faltaba determinar eran los juegos de comodín, mismos que se pelearon hasta el último día.

Con el triunfo de los Cardenales de San Luis 9-0 sobre los Cachorros de Chicago, el equipo aseguró su primer banderín divisional en la Central de la Nacional desde 2015. Con ese resultado, los Cerveceros de Milwaukee jugarán el Comodín ante los Nacionales de Washington.

De esta manera, aquí te presentamos cómo se jugarán los playoffs de las Grandes Ligas:



JUEGOS DE COMODÍN



Liga Americana

Miércoles, Oct. 2

Tampa Bay (Morton 16-6) en Oakland

6:09 p.m. / ESPN



Liga Nacional

Martes, Oct. 1

Milwaukee en Washington (Scherzer 11-7)

6:08 p.m. / TBS





SERIES DIVISIONALES



Liga Americana

A partir del viernes, Oct. 4

TB/OAK vs Astros de Houston

Mellizos de Minnesota vs Yanquis de Nueva York



Liga Nacional

A partir del jueves, Oct. 3

MIL/WSH vs Dodgers de Los Angeles

Cardenales de San Luis vs Bravos de Atlanta