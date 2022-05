Lista la Liguilla del Clausura 2022

Ciudad Juárez— Chivas fue el último equipo en clasificar a la Liguilla, tras su triunfo en el repechaje ante Pumas. Los duelos a destacar en los cuartos de final son Atlas vs. Chivas y Tigres vs. Cruz Azul; completan las eliminatorias Pachuca vs. Atlético de San Luis y América ante Puebla.

Pachuca vs. Atlético de San Luis

Los Tuzos terminaron como líderes del torneo Clausura 2022 y enfrentarán a los debutantes en Liguilla, Atlético de San Luis. El equipo potosino venció a Rayados en el repechaje en el estadio BBVA, en tanda de penales, tras recuperarse de una desventaja de un gol, darle la vuelta y dejarse empatar en el último minuto.

Tigres vs. Cruz Azul

El cuadro de Miguel Herrera enfrentará a Cruz Azul de Juan Reynoso, quien superó la reclasificación en penales a Necaxa. La Máquina no pudo senteciar en los 90 minutos a los Rayos y necesitó de ir a los tiros de penal para vencer 3-1 al equipo de Jaime Lozano.

Atlas vs. Chivas

Las Chivas tuvieron un contundente triunfo 4-1 sobre Pumas en la reclasificación y enfrentarán al campeón vigente de la Liga MX, Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío en Liguilla.

América vs. Puebla

América entrará en acción en la fase final en los cuartos de final ante Puebla, equipo que venció en penales a Mazatlán para llegar a su tercer Liguilla consecutiva de la mano de Nicolás Larcamón.