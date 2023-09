Lista HO Speed Racing para El Dorado Speedway

Los pilotos de la escudería HO Speed Racing. Giancarlo Vecchi, Koke de la Parra, Regina Sirvent y Juan Ma González llegan muy fuertes a la décima fecha de NASCAR México Series en Chihuahua, donde se disputará la segunda carrera nocturna del serial, el viernes 22 de septiembre serán las prácticas y calificación, el sábado 23 de septiembre la emocionante carrera.

En la categoría Challenge, Giancarlo Vecchi, al comando del auto #75 de Restonic, tiene como prioridad concretar un podio y cumplir el sueño de ser líder en la categoría Challenge.

“Llego muy entusiasmado porque por primera vez se corre por segunda vez en el formato nocturno, así que vamos con toda la concentración para mantenernos en los punteros, estamos trabajando mucho con el equipo para tener la mayor comunicación con ingeniero, mecánicos y con el spotter. Chihuahua es el óvalo con mayor velocidad, ya que el peralte resulta dar mucha capacidad para correr a fondo, la carrera nocturna lo hace más competitivo ya que se requiere de la mayor concentración y preparación para comandar en ese modo, estoy seguro que lo lograremos”, afirmó Vecchi.

Por su parte, Koke de la Parra, a cargo del auto #29 MetaXchange de la categoría Challenge, regresa a Chihuahua muy motivado, primero que nada porque viene de ganar la novena fecha en Aguascalientes, y segundo porque tiene el objetivo de volver a tener podio en El Dorado, ya que en mayo que se corrió la primera carrera nocturna obtuvo el tercer lugar y ahora quiere lograr el primero.

“Chihuahua ha sido una de las pistas en la cual me he sentido cómodo con el auto y sé que podemos volver a tener un estupendo resultado en conjunto con la victoria. No quitaremos el dedo del renglón en competir por el campeonato, me he estado preparando más fuerte para llegar a la nocturna, siento que será una carrera increíble, que nos irá muy bien en general”.

“El Dorado es uno de los óvalos más representativos de México el cual me emociona bastante por el peralte que tiene, estamos listos para esta segunda vez y vamos a darle con todo. Agradezco a MetaXchange por el apoyo, a Hugo Oliveras y Luis Ruiz por el esfuerzo en cada fecha”, concluyó De la Parra.

De la misma categoría Challenge, la joven Regina Sirvent, piloto que corre el auto #01 Kotex - Quaker State –3M, Anahuac– Water People tuvo un gran desempeño en la carrera de Aguascalientes logrando mejorar bastante sus resultados, ahora está entusiasmada y enfocada en la carrera nocturna de Chihuahua.