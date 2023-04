Liguilla, la mayor motivación de Bravas

A Miriam Castillo, mediocampista de las Bravas, la palabra ‘liguilla’ la motiva demasiado, pues ese es el objetivo que la escuadra juarense se fijó desde el inicio del Clausura 2023, calificar por primera vez en su historia a la fiesta grande de la Liga MX Femenil.

La oncena fronteriza continúa con su preparación para visitar el próximo lunes al Santos Laguna, después de una semana sin actividad en la liga y de haber empatado en la Jornada 12 a tres goles con las Águilas del América en el ‘San Benito’.

PUBLICIDAD

“Queríamos obviamente ganar, en casa siempre queremos defenderla súper bien, con triunfos, pero se sacó un punto de un rival muy fuerte, queríamos el resultado, pero tenemos que estar orgullosas del partido que dimos”, manifestó la jugadora de 30 años de edad, oriunda de Acapulco, Guerrero.

Con seis triunfos, tres empates y tres derrotas, las Bravas ocupan el sexto lugar de la tabla general con 21 unidades, están a un punto de empatar los que sumaron el torneo anterior, pero sobre todo están más cerca de asegurar un lugar en la liguilla.

“Cuando dicen liguilla es una palabra que nos motiva demasiado. Queremos clasificar, queremos estar por primera vez en liguilla, así que ahorita estamos al cien por ciento por querer conseguirlo y que Juárez tenga esa liguilla tan anhelada”, agregó Castillo.

Miriam se unió a las Bravas en el Apertura 2022 y desde su llegada ha tenido participación en todos los partidos al ser considerada una de las piezas importantes en el esquema de la entrenadora española Milagros ‘Mila’ Martínez.

“Ahorita me ha tocado estar jugando, y eso me tiene que tener siempre ocupada preparándome día con día para seguir dando esa actividad. Creo que me siento comprometida con la institución y con el equipo para seguir ahí aportando todo lo que se pueda”, concluyó Castillo.