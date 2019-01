Ligan Warriors la 11

Indianapolis.- Stephen Curry anotó 23 de sus 26 puntos en la primera mitad, DeMarcus Cousins sumó 22 unidades y los Warriors de Golden State ampliaron ayer la racha ganadora más larga de la NBA en la temporada a 11 con una victoria por 132-100 sobre los Pacers de Indiana.

Kevin Durant agregó 16 puntos para los Warriors, que han ganado 10 partidos seguidos como visitantes, la mejor foja de la Liga, y tuvieron su primera barrida de cinco juegos como visitantes desde noviembre de 2014. Y eso que no contaron con la presencia de Draymond Green.

Myles Turner registró 16 puntos y Bojan Bogdanovix tuvo 15, pero Indiana dejó ir su segundo juego seguido desde que perdió al base estelar Victor Oladipo por una lesión en la rodilla que lo hará perderse el resto de la temporada. Los Pacers también jugaron sin Tyreke Evans, el reemplazo de Oladipo, por un dolor de espalda.

Pero incluso con toda su fuerza, los Pacers habrían tenido problemas para acabar con la racha de los Warriors.

Curry anotó ocho puntos seguidos para romper un empate de 16-16 a la mitad del primer cuarto y Golden State no volvió a mirar atrás. Los Warriors cerraron el cuarto con una carrera de 24-6 para ponerse 40-22 contra la defensa más anotadora de la liga. Al medio tiempo, Curry había anotado 9 de 10 intentos de tiro de campo y 5 de 5 intentos de tres puntos, incluido un triple al término de la mitad que dio a los Warriors la ventaja por 69-48.

Indiana no se acercó a más de 16 puntos luego del primer cuarto.

En tanto, Curry se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en hacer 200 triples en siete temporadas consecutivas.



Knicks 92, Hornets 101

Charlotte, Carolina del Norte.- Kemba Walker y Tony Parker tuvieron 15 puntos cada uno, Malik Monk tuvo cuatro triples en el último cuarto y los Hornets de Charlotte le propinaron a los Knicks de Nueva York su 10ma derrota consecutiva por un marcador de 101-92.

Monk anotó 12 de sus 14 puntos en el último capítulo para ayudar a iniciar una carrera de 17-1. Con la victoria, Charlotte mejoró a una foja de 17-8 en casa.

Kevin Knox registró 19 puntos y Tim Hardaway Jr. 17 para los aquejados Knicks, quienes han ganado un juego desde que vencieron a los Hornets el 14 de diciembre.

Tal como sucedió en su derrota por 119-117 en el Madison Square Garden el mes pasado, los Hornets volvieron a tener problemas para debilitar a los Knicks e ingresaron al último cuarto empatados a 71 puntos tras lanzar 5 de 25 por encima del arco.

Sin embargo, Monk puso a los Hornets en la contienda en el último cuarto.

Encestó triples seguidos, uno que resultó de una jugada ingeniosa de Walker, que dio un pase desde debajo de la canasta a un Monk abierto. Eso inicio una carrera de 17-1 con Monk aportando 12 puntos y Walker cinco.



Nets 104, Celtics 112

Boston.- Jaylen Brown y Marcus Smart anotaron 21 puntos cada uno y los Celtics de Boston superaron por 112-104 a Brooklyn para romper la racha ganadora de seis juegos de los Nets.

Aron Baynes registró 16 puntos, Marcus Morris 15 y Al Horford y Terry Rozier tuvieron cada uno 14 para Boston, que empató un récord de la franquicia con 16 tiros bloqueados y ganó por sexta ocasión en siete juegos. Horford tuvo 11 rebotes.

Los Celtics jugaron sin el base estelar Kyrie Irving, quien se quedó en la banca por un dolor en la cadera izquierda.

D’Angelo Russell lideró a los Nets con 25 puntos y Shabazz Napier tuvo 20. Brooklyn había ganado 19 de sus últimos 24 partidos.

Los Celtics tomaron las riendas del encuentro con una carrera de 11-0 al principio del último cuarto. Brown coronó la matanza con un triple, lo que puso a Boston con una ventaja de 102-90 con 7 minutos restantes.

Boston utilizó una carrera de 14-2 en el segundo cuarto para irse al descanso al frente por 60-50. Brown desencadenó el arranque con un triple y anotó siete puntos.



Nuggets 95, Grizzlies 92

Memphis, Tennessee.- Nikola Jokic registró 24 puntos y anotó la canasta de la ventaja con 28,9 segundos restantes, y los Nuggets de Denver se recuperaron de un déficit de 25 puntos en la segunda mitad para vencer por 95-92 a los Grizzlies de Memphis.

El triple de Will Barton con 43 segundos por jugar dio a los Nuggets su primera ventaja en el juego por un marcador de 91-89. Luego de un tiro de tres puntos del jugador de Memphis, Justin Holiday, Jokic anotó para darle a Denver una ventaja que no perdería.

Malik Beasley tuvo 18 puntos, de los cuales 13 fueron en el último cuarto para ayudar a Denver. Barton sumó 20 puntos y los Nuggets se pusieron 34-15, el mejor inicio en la historia de la franquicia.

Marc Gasol lideró a Memphis con 28 puntos y nueve rebotes, y Mike Conley tuvo 23 puntos y 11 asistencias.

Fue el déficit más grande del que Denver se ha recuperado en la temporada.

Memphis estaba al frente por 85-72 con cuatro minutos restantes cuando los Nuggets empezaron a atacar con una carrera de 19-4 y el triple de Barton que completó la remontada.