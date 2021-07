Liga Paso del Norte prepara ‘Juego de Estrellas’

Este domingo la Liga Paso del Norte de Beisbol llevará a cabo su Juego de Estrellas de la temporada 2021, que en esta ocasión servirá de marco para realizar un homenaje póstumo a Gregorio ‘Goyito’ Rentería.

Sobre el diamante del Estadio Carta Blanca se enfrentarán las selecciones Azul y Roja a partir de las 9:30 de la mañana.

“El juego es un evento que ya se había realizado años anteriores, pero ahora tiene un significado especial porque será en memoria de Gregorio ‘Goyito’ Renteria, que lamentablemente con su fallecimiento dejó un enorme hueco en la liga”, comentó Iván Gallegos, presidente de la Liga Paso del Norte.

Gallegos agregó que desde que falleció ‘Goyito’ han querido llevar a cabo el homenaje como él se lo merece por parte de jugadores, managers y patrocinadores de la liga, pero no se había podido llevar a cabo por la contingencia sanitaria.

“Pero este domingo en el marco del Juego de Estrellas, los jugadores, managers, la nueva mesa directiva y su familia, queremos brindarle un emotivo homenaje a nuestro fundador de esta liga. Este domingo, aparte del homenaje, queremos que sea una fiesta beisbolera, como por lo que siempre luchó y fomento ‘Goyito’ en la liga y en el beisbol de la localidad”, señaló Gallegos.

Debido al Juego de Estrellas, este fin de semana el Grupo B no tendrá actividad. En el sector A se juegan los tres partidos, todos a las 11:30 am. En el campo Imperial, La Tribu de Little Caesars se mide a Trans-Isa; en el campo Eagle Park, Pinturas Premier mide fuerzas con Cerveceros; y en la JMAS, Búhos va contra Piratas Byparts. Descansan los Indios de la UACJ.