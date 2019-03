Liga León nueve triunfos y empata marca

Ciudad de México.- Fernando Navarro anotó un gol, el ecuatoriano Ángel Mena firmó un doblete en el segundo tiempo y León se levantó de la lona para vencer 3-2 a Morelia anoche para empatar una marca del futbol local al arribar a nueve triunfos consecutivos en el torneo Clausura mexicano, que disputa su 12da fecha.

El colombiano Andrés Mosquera cometió un autogol a los cuatro minutos y el paraguayo Carlos Ferreira agregó un tanto a los 10 para adelantar a los Monarcas, pero Navarro descontó a los 52 y Mena convirtió un penal a los 67 para decretar la igualdad, y luego marcó el gol de la victoria a los 82.

Mena, en su primera temporada con los Esmeraldas, arribó a 11 tantos para mantenerse en la punta entre los anotadores.

León, que había ganado sus últimos ocho encuentros con un marcador combinado de 21-1, sufrió pero mantuvo viva su racha de triunfos para empatar la marca en torneos cortos que impuso Toluca en el Clausura 2018.

La marca de todos los tiempos en México es de 10 victorias en fila impuesta por Cruz Azul en la temporada 1971-72.

Con el triunfo, la ‘Fiera’ ahora posee 29 puntos, con los que se mantiene en la cima del torneo mexicano y virtualmente clasificado a la Liguilla por el título.

Morelia dilapidó una ventaja de dos anotaciones por segundo partido en fila y ahora tiene nueve encuentros consecutivos sin ganar, cuatro de esos con el entrenador argentino Javier Torrente, quien asumió el cargo a principios del mes en relevo por Roberto Hernández.

Monarcas permanece con siete puntos en el 16to puesto de la clasificación.

Morelia tomó la ventaja cuando Aldo Rocha mandó un centro por derecha hacia el área chica, donde Mosquera se deslizó y anotó en su meta dejando sin oportunidad al arquero Rodolfo Cota.

Los visitantes no se recuperaban cuando Efraín Velarde envió un servicio por izquierda hacia el corazón del área, donde Ferreira prendió un potente tiro que entró pegado al poste derecho para el 2-0.

Navarro acercó a los visitantes cuando mandó un pase al corazón del área que botó y el portero uruguayo Sebastián Sosa cometió una pifia al no poder desviarlo.

Mena convirtió un penal con potente disparo por el centro del arco para el empate y después logró el tanto de la victoria con un disparo rasante desde fuera del área que entró pegado al poste izquierdo de Sosa.



Fuera Pulido ante Pumas

Ciudad de México.- El delantero de Chivas Alan Pulido sufrió una lesión en la pierna derecha y se perderá el crucial partido ante Pumas por la 12da fecha del torneo Clausura mexicano mañana.

De acuerdo al reporte médico que Guadalajara difundió ayer, el atacante de 28 años no terminó la práctica del jueves tras sufrir una contusión en el muslo derecho que le provocó mucho dolor y una sensación de debilidad muscular.

Chivas informó que la lesión no es grave pero Pulido necesita reposo de tres a cinco días, por lo que no estará en condiciones para jugar en el Estadio Olímpico de la capital.

La baja es sensible para el Rebaño Sagrado. Pulido y Alexis Vegas son los máximos anotadores del equipo en el Clausura, ambos con tres goles.

Pulido, quien ha recibido llamados intermitentes a Selección Mexicana, ha sido titular en los 11 encuentros de la temporada para el Guadalajara.

Chivas requiere la victoria ante Pumas para intentar regresar a la zona de Liguilla. Con sus 15 puntos, el Guadalajara se coloca actualmente como undécimo de la clasificación cuando restan sólo seis fechas en el calendario.