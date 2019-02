Liga Juárez octavo título en judo

El Diario



Con 24 medallas de oro, la delegación Ciudad Juárez se proclamó monarca de la Olimpiada Estatal de judo que se llevó a cabo en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

El representativo fronterizo, que contó con la intervención de medio centenar de judocas, se agenció por octava edición el primer lugar por equipos de esta justa estatal.

De la citada cantidad de medallas a primer lugar que conquistó Ciudad Juárez, nueve fueron del gimnasio Evolution, cinco de Santa Teresa de Jesús, cinco más de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dos del gimnasio Alvídrez, dos del ITCJ y uno de Tamashi.

Los judocas de categorías infantiles que lograron la medalla de oro o plata en la Olimpiada Estatal asistirán al clasificatorio nacional ‘Tomoyoshi Yamaguchi’ que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el mes de abril, mientras que los juveniles (Sub 18 y Sub 21) irán a Toluca, Estado de México, a finales de este mes.

Por parte del gimnasio Evolution los ganadores de oro son Estrella Rodríguez, en 11-12 años; José Loya, 11-12 años; Marcos Alvarado, 11-12 años; Jimena Ramos, 13-14 años; Ana Rodríguez, 13-14 años; Diego Torres, 13-14 años; Diana Gutiérrez, 15-17 años; Abril Payán, 15-17 años y Alan Jasso, 18-20 años.

Del gimnasio Santa Teresa, triunfaron Zoé Rivera, Lorenzo Barraza, así como los hermanos Flor Rosales, Efrén y Diana Rosales.

Los representantes de la UACJ que se agenciaron el oro son Angélica Vázquez, José Vázquez, Fernando Vázquez, César Mendoza y Manuel Valenzuela.

El ITCJ colocó en el medallero a Luz Paloma Lemus y Jorge Reyes.

Por el gimnasio Alvídrez figuraron Alín Gardea y Andrés Martínez y por el dojo Tamashi, el oro fue adquirido por Diego Emiliano Ávila.

La segunda posición por equipos correspondió al municipio sede, Parral, que sumó 16 preseas doradas.

El tercer puesto fue para Chihuahua capital que alcanzó 11 oros.

La cuarta delegación que participó fue Delicias, y registró solamente dos metales dorados.

Además de los 24 oros que obtuvo, el equipo juarense también contabilizó 13 platas y 10 bronces.

Sólo el primero y segundo lugar de cada división y categoría avanzaron al citado clasificatorio nacional.

En la justa participaron 150 atletas, quienes vieron acción en el Auditorio Municipal.

En este deporte no hay fase regional, por esa razón los ganadores van al referido clasificatorio y de ahí los mejores ocho de cada división son seleccionados a la Olimpiada Nacional.