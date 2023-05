Liebres campeonas

Por primera vez en ocho años que tiene como entrenador de las Liebres, Luis Esparza logró calificar al equipo de futbol soccer femenil del Tec de Juárez al torneo Nacional de Tecnológicos que se llevará a cabo en octubre de este año en Durango.

El boleto a dicha justa lo consiguió la escuadra juarense en el Pre Nacional, que recientemente se llevó a cabo en Casas Grandes y que conquistaron con marca invicta al ganar los cuatro duelos que disputaron, en los que anotaron un total de 15 goles y permitieron solamente dos.

“Nosotros participamos en el evento Pre Nacional deportivo. Los tecnológicos estamos divididos en 10 zonas deportivas. Obtuvimos el pase en la Zona II contra los dos Tecs de Chihuahua, el Tec de Culiacán, el Tec de Parral y la final se la ganamos al Tec de Culiacán 4-0”, explicó Esparza.

Además, las ‘orejudas’ derrotaron 3-2 al Tecnológico de Chihuahua II, 5-0 al representativo de Parral y 3-0 al Tec Chihuahua I.

“Es un logro muy grande, tanto en lo personal como con las muchachas, el logro de avanzar a un evento de este tipo es un realce y una responsabilidad más grande, ya que vamos a ir a representar a la Zona II, ya no nada más al Tec”, agregó Esparza.

Leticia Castillo, mediocampista y estudiante del sexto semestre de la Licenciatura en Administración, comentó que se acaba de unir a las Liebres después de haber sido parte de la Academia Bravos.

“Entonces apenas es mi primer Pre Nacional y feliz porque siendo el primero ganamos. Creo que estuvimos preparadas física y mentalmente para lo que fue el torneo, y creo que todas las niñas hicieron un excelente esfuerzo y estoy feliz por haber pasado al nacional”.

Además de estudiar y entrenar, Leticia también trabaja, por lo que tiene que administrar muy bien sus tiempos y en algunas ocasiones sacar fuerza extra para cumplir al máximo con sus tres obligaciones.

“Los límites los pone uno porque muchos dicen: ‘es que no puedo, no puedo’, pero cuando uno se mentaliza de que no puedo, pues realmente vas a seguir en esa zona y vas a quedarte ahí, pero si uno se propone de que ‘sí puedo’, lo puedes lograr”, compartió Leticia.

Por su parte, Daniela Soto, portera de las Liebres y con un año en el equipo, vivirá por primera vez un torneo Nacional con el Tec.

“Siento que tenemos que prepararnos más de lo que nos habíamos preparado, y pues afuera hay competencia más fuerte de la que nos tocó aquí, siento que tenemos que meterle más compromiso a todo esto”, comentó la guardameta.

Futbol soccer femenil

Liebres del Tec de Juárez

Nombre Carrera

Galilea Anchondo Lic. Administración

Noemí Ávila Ing. Gestión Empresarial

Carolina Murillo Ing. Gestión Empresarial

Alejandra Reyes Ing. Logística

Karmina Estrada Ing. Mecatrónica

Guadalupe Sánchez Ing. Industrial

Daniela Soto Ing. Industrial

Ingrid Castillo Ing. Industrial

Lizbeth Ayala Ing. Gestión Empresarial

Leticia Castillo Lic. Administración

Joseline Terrazas Ing. Gestión Empresarial

Karen Portillo Lic. Administración

Andrea Ramírez Ing. Gestión Empresarial

Karina Rangel Lic. Administración

Poulette Esquivel Ing. Logística

Reyna Arellano Ing. Gestión Empresarial

Alexandra Mateo Ing. Gestión Empresarial

Anahí Trujillo Ing. Logística

Paola Díaz Lic. Contador Público

Entrenador: Luis Enrique Esparza

Pre Nacional

ITCJ 3, ITCH II 2

ITCJ 5, IT Parral 0

ITCJ 3, ITCH I 0

ITCJ 4, IT Culiacán 0