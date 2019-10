Lidera Vela al LAFC ante el Galaxy

Los Angeles.- En una temporada de ensueño, Los Angeles FC tenía una asignatura pendiente.

Carlos Vela y sus compañeros nunca habían podido vencer al LA Galaxy en un clásico que ha resultado muy entretenido en sus dos años de historia.

Con el LAFC decidido a poner fin esa racha en el primer duelo de los clubes de Los Angeles en los playoffs de la MLS, Vela se asoció con Diego Rossi y Adama Diomande para dar otro paso al título y amargar a Zlatan Ibrahimovic.

El mexicano Vela marcó dos goles en la primera mitad y asistió al uruguayo Rossi en el tanto que desniveló el marcador en el complemento, y el LAFC avanzó a la final de la Conferencia Oeste al derrotar el jueves 5-3 al Galaxy. Diomande firmó un doblete en el tramo final.

El LAFC, que terminó primero en la temporada regular, sumó su primer éxito de postemporada en sus dos años de historia. Además, derrotó al Galaxy por primera vez en seis enfrentamientos.

“Después de todo el sacrificio hecho, éste es un gran momento”, dijo Vela. “Hemos trabajado para tener un partido así. Buscamos tener la mejor temporada en la historia de la liga. Alcanzar ese objetivo es la máxima inspiración”.

LAFC se medirá ahora a los Sounders de Seattle en la final de la conferencia, en el estadio Banc of California. El ganador disputará la Copa MLS el 10 de noviembre contra el vencedor del duelo entre Toronto FC y Atlanta United.

Ibrahimovic anotó un tanto y dio una asistencia en la que pudo ser su última actuación con la camiseta del Galaxy en un partido en el que los dos equipos ofrecieron un deslumbrante espectáculo ofensivo ante una afición que abarrotó el estadio.

Aunque los jugadores mantuvieron la compostura en el tiempo reglamentario, la situación cambió tras el pitido final. Ibrahimovic se agarró los genitales en respuesta a las burlas de la afición rival al salir del campo y el técnico del LAFC, Bob Bradley, acortó su entrevista postpartido luego de una pregunta sobre Vela.

“Muchos goles”, dijo Ibrahimovic. “Eso siempre resulta entretenido, pero nadie quiere perder. Así ha sido toda la temporada. Anotamos unos cuantos goles y nos encajan más. Debemos estar tristes y decepcionados. Cometimos errores y nos castigaron“.

El delantero sueco de 38 años aseguró que aún no ha decidido si seguirá la próxima temporada con el Galaxy, el equipo dirigido por el técnico Guillermo Barros Schelotto.

“Si no sigo con la MLS, ¿a quién van a entrevistar?”, dijo en tono jocoso.

Vela dio a su equipo una temprana ventaja con una nueva actuación dominante como las que le llevaron a batir el récord goleador del torneo con 34 dianas en una temporada.