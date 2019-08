Lidera la ofensiva

Brandon Jones lució ayer como el mariscal de campo titular de UTEP durante el primer día del campamento que los Mineros llevan a cabo en Ruidoso bajo la dirección del entrenador en jefe de segundo año, Dana Dimel.

Por primera vez en mucho tiempo, el quarterback senior Brandon Jones ingresa a la campaña de 2019 como un veterano experimentado y ha tomado las riendas de la ofensiva como lo demostraron las primeras prácticas de ayer del campamento.

“Sólo estoy tratando de prepararme para la semana 1 y me estoy tomando un día a la vez para mejorar”, dijo Jones. “Mi trabajo es liderar esta ofensiva y a todo el equipo. Me han empujado a ese papel y me encanta. Estoy corriendo con eso. Se trata de convertirse en un líder para todo el equipo, no solo la ofensiva o entre los mariscales de campo, sino todo el equipo.”

De cara a la temporada 2018, Jones era el tercer mariscal para UTEP, pero eventualmente vio acción en seis juegos para los Mineros la temporada pasada después de una serie de lesiones en la posición de mariscal de campo.

“Al salir de la preparatoria, no tenía alguna oferta, pero jugué bastante bien”, dijo Jones sobre su trayecto para convertirse en Minero. “Fui a un colegio junior, luego a cuatro años, luego volví a un colegio junior antes de terminar aquí. Ha sido un proceso de tres o cuatro años sólo para llegar aquí, pero Dios ha sido fiel en todo. A veces ha sido difícil, pero al final del día, llegué aquí con mis compañeros de equipo y me encanta. No quiero estar en ningún otro lugar”.

Ahora en el campamento de otoño y de cara a la temporada 2019, el producto de Bakersfield está tomando el control de la ofensiva Minera después de una larga jornada, pero Jones acredita su trabajo en esta temporada baja, que pagó dividendos para la próxima campaña.

“Mi enfoque en la temporada baja fue simplemente ser un mejor mariscal de campo en general haciendo los lanzamientos correctos, haciendo las lecturas correctas y mejorando mis pies”, dijo. “Fue un poco de todo. Miras la temporada pasada y solo tenemos que ser mejores en todos los aspectos, así que me encargué de eso y dije que tenía que ser mejor en todos los aspectos.”





Inicia venta de boletos

Los boletos individuales para los partidos en casa del equipo de futbol americano de UTEP se encuentran ya a la venta, según dio a conocer ayer la universidad paseña y los mismos se pueden adquirir en UTEP Ticket Center, localizado en el 2901 North Mesa, enseguida del Don Haskins Center.

También están disponibles en la taquilla del lado este, que se ubica en el 1452 Zaragoza Suite A-1500, o bien por teléfono al 915 747 5234.

Los precios especiales están vigentes para la apertura de la temporada de Mineros contra Houston Baptist el 31 de agosto. Los asientos de admisión general cuestan solo $10 dólares y todos los asientos reservados cuestan $15. El precio grupal es de solo $5 por boleto para grupos de 15 o más para el juego ante Houston Baptist.

“El inicio está a 26 días de distancia y no podemos esperar a que la temporada comience”, dijo Jim Senter, director deportivo de UTEP.

Para todos los demás juegos en casa, los precios de las entradas son de $12 dólares para admisión general y comienzan en $20 para asientos reservados. UTEP recibirá a Nevada el 21 de septiembre, UTSA el 5 de octubre, LA Tech el 26 de octubre, Charlotte el 9 de noviembre y Rice el 30 de noviembre.

Minipaquetes para tres juegos también están disponibles desde $48 dólares.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. Los boletos también se pueden comprar en línea en www.UTEPMiners.com/tickets.



Planes a futuro

El programa de futbol americano de UTEP jugará en un futuro una serie de partidos a visita recíproca contra su antiguo rival de la Conferencia Atlética del Oeste (WAC), San José State, a partir del 2026, según anunciaron ayer ambas universidades.

Los mineros están programados para jugar de visitantes contra los Espartanos el 26 de septiembre de 2026 en lo que marcará la quinta visita en todos los tiempos del equipo a San José y la primera desde la campaña de 2004. San Jose State hará el viaje de regreso a El Paso un año después para jugar contra UTEP el 25 de septiembre de 2027 en el Sun Bowl.

La historia de la serie entre UTEP y San Jose State se remonta a 1966 cuando los Mineros derrotaron a los Espartanos, 35-0, en El Paso.

A partir de 1996, UTEP y San Jose State se enfrentaron todos los años durante las siguientes nueve temporadas como miembros de la Western Athletic Conference.

La serie de todos los tiempos entre los Mineros y los Espartanos está empatada 5-5 con triunfo para UTEP, 38-20, en el encuentro más reciente en San José, en el 2004.