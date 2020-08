Líder en la duela

Cortesía de UTEP Athletics

De cara a la temporada 2020-21 del basquetbol colegial de los Estados Unidos, Efe Odigie se presenta como el minero que acumula la mayor cantidad de partidos con el uniforme de UTEP. El delantero nativo de Houston, Texas, ha visto acción en 52 juegos después de haberse comprometido con los picapiedra antes de la temporada 2018-19.

Odigie, de 2.06 m, 6’9 de estatura, ha estado bajo las órdenes del entrenador Rodney Terry en los últimos dos años y es considerado para asumir un rol de liderazgo junto a otros veteranos que estarán de regreso en el equipo anaranjado y azul.

“Me veo a mí mismo como un líder a través de la acción”, declaró Odigie al sitio oficial de UTEP Athletics. “En cuanto al liderazgo con los que regresan, siento que todos nos uniremos y ayudaremos a los nuevos muchachos en todo lo relacionado con el basquetbol y fuera de la cancha. Todos asumiremos ese papel de liderazgo”.

Odigie se unirá a los seniors Bryson Williams y Eric Vila, y los compañeros de tercer año Tydus Verhoeven, Souley Boum y Gilles Dekoninck como caras conocidas.

A pesar de que la temporada anterior los Mineros ganaron 17 juegos después de solo ocho victorias durante la campaña 2018-19, los jugadores buscan hacer grandes avances en esta próxima temporada.

“La temporada pasada fue una decepción, pero fue un buen trampolín para nosotros. Los nuevos chicos también nos dan algo que esperar y luchar por la próxima temporada”.

Habrá ocho caras nuevas que defenderán los colores anaranjado y azul, al tiempo que Keonte Kennedy también será elegible para jugar.

Odigie ha realizado el trabajo necesario para complementar a los que regresan y a los nuevos jugadores. Llegó a UTEP con poco menos de 300 libras y ha perdido una cantidad considerable de peso en los últimos años. Está perdiendo los kilos de más, pero ganando más músculo.

“He estado trabajando en la sala de pesas, levantando pesas para que mi cuerpo esté perfecto. He estado tratando de ser la mejor persona que puedo ser y solo estoy tratando de mejorar mi acondicionamiento. Realmente no he estado en el gimnasio en lo que respecta al basquetbol, sino que solo estoy trabajando en otros aspectos de mi juego”.

Terry entrará en su tercer año al frente del programa y tiene expectativas para sus veteranos.

“He estado con el entrenador durante dos años, él esperará que lo demos todos en la cancha cada noche”, dijo Odigie.

Odigie ha promediado 6.8 rebotes por juego durante su carrera en UTEP, mientras que ha registrado 12 dobles-dobles en las últimas dos temporadas. Proporcionará un cuerpo más físico y es uno de los cinco mineros que miden 2.03 m o más. El grandulón también mostró su buen disparo y puntería en su segunda temporada con los Mineros, al conectar 4 de 6 desde la larga distancia.